Adamari López arranca suspiros con un traje de baño ajustado y de aberturas ‘peligrosas’

La actriz y conductora Adamari López paralizó el internet al compartir una candente fotografía con la que demostró que se encuentra en su mejor etapa a nivel emocional y físico, pues presumió tremendo cuerpazo.

A través de Instagram, la puertorriqueña lució una figura de infarto enfundada en un atrevido y ajustadísimo traje de baño en color negro cuyas aberturas a los costados acentuaron su diminuta cintura.

De acuerdo con con la publicación, el set de imágenes forman parte de una sesión para la edición internacional de los Cuerpos Hot 2022 del programa de televisión ‘Noche de Luz’.

Y vaya que Adamari López hace honor a esta lista, pues demostró que cuenta con una silueta de infarto a los 51 años de edad, resultado de su disciplina y esfuerzo en cuanto a la alimentación y ejercicio se refiere.

Los piropos a la famosa no se hicieron esperar en la sección de comentarios, donde no solo sus fanáticos alabaron su belleza; también uno que otro famoso no se resistió a felicitarla por sus encantos.

“Wooooow!!”, “Esto quedo de infarto”, “Omg fire”, “Donde están las que la criticaban??? No las veo“, “Yo estoy encantada!!!!! Las fotos mas brutales!! q hermosa te vez!!!”, “Esa melena espectacular” y “Los 50 son los nuevos 20”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación.

