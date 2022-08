Esto dijo Adamari López sobre quienes la acusan de enviar indirectas a Toni Costa en redes

A poco más de un año de anunciar su separación de Toni Costa, Adamari López dio respuesta a los señalamientos por el contenido que comparte en redes sociales, pues algunos internautas la acusan de enviar indirectas al bailarín. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, la presentadora de televisión negó cualquier tipo de diferencia con el español, asegurando que mantienen una relación cordial por el bien de la hija que comparten, Alaïa.

“No se lo tomen tan personal, es para divertirme, a la hora de la verdad no son cosas que yo hago, son reels que ya están hechos, yo simplemente los hago, me divierto, y me gano un dinerito”, dijo sobre el contenido que comparte a través de Instagram y Tik Tok.

De acuerdo con Adamari López, ella y su ex pareja están conscientes de que cualquier tipo de riña o desacuerdo que tengan, repercute de forma directa en su pequeña.

“Si nosotros tenemos algún desacuerdo la niña no tiene la culpa ni es su problema, así que tratarlo con madurez, saber diferenciar cuál es lo mejor para nuestras diferencias y no transferírselas a nuestra hija“, añadió al respecto.

Para finalizar su intervención, López hizo hincapié en que su conexión con Toni Costa existirá de por vida, por lo que es su prioridad no enfrascarse en chismes. “Como papás siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a estar para la niña, nuestra relación como pareja obviamente se terminó, pero nuestra relación como papás durará toda la vida“

