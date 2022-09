Adamari López y un morenazo instructor de Zumba acaloraron el Instagram bailando cerquita

La conductora consentida de Telemundo, Adamari López, ha sorprendido muchos al aparecer en su cuenta de Instagram nariz con nariz con un instructor de Zumba escultural. Bailando al ritmo de Natti Natasha y Romeo Santos acaloraron a sus seguidores.

No es un secreto que Adamari López no se necesita ser una bailarina profesional para demostrar el talentazo que tiene sobre todo con los géneros latinos. No en vano Toni Costa siempre la sacaba a bailar y la involucraba en sus clases. La conductora de Hoy Día terminaba siempre robándose el show. Pero hoy el profesor de Zumba no es el padre de su hija Alaïa sino Martin Mitchel un bailarín, coreógrafo y cantante. El moreno y la boricua bailaron pegaditos y se dejaron llevar por la música.

Sin embargo y tal como viene haciendo Adamari López desde hace rato en sus redes sociales, el humor afloró y en medio del acercamiento, se lo zafó rápido causando risas y comentarios divertidos en su cuenta de Instagram. No cabe duda que cuando La Chaparrita quiere divertirse, saca sus mejores cualidades. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Justo durante el fin de semana, Adamari López hacía gala de su belleza y sensualidad al usar un escote hasta la cintura. Además publicó un video en su cuenta de Facebook en el hablaba con Giselle Blondet de La Mesa Caliente de su nuevo Podcast: “Lo que no se habla”. Ahí explican cuál es la dinámica del show y cómo el hablar con alguien puede ayudar a las personas a salir de momentos duros. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Por supuesto tocaron la infidelidad y la propia Adamari López admitió que las relaciones están conformadas por dos personas. Es decir, que si funcionan es por ambos y si no, también. Sin duda una gran muestra de madurez y de crecimiento interior.

