Evelyn Beltrán sorprende a Toni Costa con una cena de lujo a orilla del mar en Miami

Desde que Toni Costa salió de La Casa de Los Famosos 2 no se ha separado de su novia Evelyn Beltrán. Misma que no puso reparo en darle muchas sorpresas al ex de Adamari López por su cumpleaños número 39. Entre ellas, una cena a full lujo a orilla de la playa en Miami y con música en vivo y todo.

No solo el equipo de trabajo de Toni Costa le celebró un cumpleaños a todo dar. Tortas, abrazos, risas, mucho baile fueron parte de los presentes que le dieron al bailarín español por su nueva vuelta al sol. Por supuesto, su novia Evelyn Beltrán no dejó pasar bajo la mesa las celebraciones y se destacó entre muchas otras cosas con una cena de lujo cerquita del mar.

La mesa tenía velas alrededor, un violinista amenizaba la velada y unos platos a full lujo fueron la orden del día para Evelyn Beltrán y Toni Costa, quieren estuvieron casi 3 meses separados mientras el ex de Adamari López estaba en el reality de Telemundo, La Casa de LOs Famosos. La modelo e influencer mexicana siguió dándole más regalitos a Toni. Una segunda cena y una noche donde el baile y las sonrisas se mezclaron. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Por su parte, su hija Alaïa Costa estuvo en la tarde con él y ahí se bañaron en la piscina y pasearon. Adamari López no dedicó ningún mensaje etiquetándolo pero su subió un Tik Tok, mismo que compartió en Instagram, donde la conductora de Hoy Día cantó el “Happy Birthday” a lo Marilyn Monroe. A pesar que muchos la criticaron por decir que era una molestia para Evelyn Beltrán, ella mismo dijo hace poco que no son indirectas para nadie y que gana mucho dinero con su contenido en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

