Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, presumió la majestuosa piscina privada que disfrutaron en Puerto Rico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Evelyn Beltrán y Toni Costa están en disfrutaron las mieles del amor desde “La Isla del Encanto” en Puerto Rico. La influencer mexicana presumió en su cuenta de Instagram la hermosa habitación con vista a un paraíso que disfrutaron. Pero lo mejor de todo es que la misma tenía una piscina privada y todo.

“Llévanos de regreso a San Sebastián, Puerto Rico @toni @villa_sunsetbreeze #Mood”, escribió Evelyn Beltrán acompañando un video que reflejaba el paradisíaco lugar que disfrutó junto a su novio Toni Costa en Puerto Rico. La habitación privada tenía una vista de ensueño a la isla, una bañera cerca, y una piscina privada en la cual ambos presumieron sus cuerpazos.

Recordemos que la ex de Toni Costa, Adamari López, nació en Puerto Rico y por eso las comparaciones y comentarios en Instagram no se hicieron esperar. Desde los que señalaron a Toni por ir al mismo lugar donde Adamari es nativa hasta los que les enviaron los mejores deseos en esta nueva etapa. Desde hace un tiempo para acá la pareja conformada por Toni Costa y Evelyn Beltrán no oculta su amor y se deja ver muy feliz. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Por otro lado, Adamari López lanza contundente mensaje sobre el nuevo romance de Toni Costa y Evelyn Beltrán estuvo también hace poco en Puerto Rico transmitiendo para Hoy Día. Ahí dio varias entrevistas. En una con Molusco dijo que jamás se había operado el estómago y que lo que hizo fue simplemente dejar de comer. En otra y con lágrimas en los ojos dejó claro que jamás se imaginó ser madre soltera. Pero lo cierto es que también la estrella de Telemundo dijo que, mientras Toni Costa esté bien, la hija de ambos Alaïa Costa, también lo estará y eso es lo único que le importa.

Semanas atrás, Evelyn Beltrán le agradeció a Toni Costa también en Instagram por haberle llevado sus amigas de Austin a Miami para celebrar su cumpleaños. El bailarín español la llenó de sorpresas y se dejó ver muy feliz al lado de la mujer que le robó el corazón, después de su ruptura con la actriz presentadora puertorriqueña Adamari López. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Sigue leyendo:

Ex de Evelyn Beltrán dice que hubo infidelidad y que hizo lo posible por salvar la relación

Mamá de Toni Costa llegó a Miami y fue recibida por Adamari López

Así era la novia de Toni Costa, Evelyn Betrán, hace unos años antes de conquistar al ex de Adamari López