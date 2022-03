Toni Costa rompe el silencio y revela cómo es su verdadera relación con Adamari López

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Su separación de la conductora Adamari López le ha traído claroscuros a su vida, y al parecer por fin Toni Costa ve la luz al final del túnel. Tras su separación se generó una gran revolución mediática que dio lugar a todo tipo de comentarios y especulaciones.

A más de un año de que ya todo está calmado a su alrededor y que no hay problemas entre ambos. Ahora, los une el amor por su pequeña hija Alaïa.

A pesar de estar todo calmado entre Toni Costa y Adamari, siguen surgiendo cuestionamientos que abren un poco más la herida de lo que fue la ruptura. Recientemente, una de ellas ponía en duda el papel económico del bailarín en la casa en la que vivían juntos. Cansado de las críticas, el español respondió.

“Todos manteníamos el hogar y todos trabajábamos y trabajamos a diario, mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá y hago y haré de todo por mi hija y su presente y futuro”, aclaró Toni, que amplió su defensa diciendo que “las personas que opinan con maldad, son infelices y capaces de decir lo que sea”.

No obstante, Adamari López y Toni Costa parecen haber encontrado de todos modos la felicidad, de la mano con sus trabajos, avances personas y buenas decisiones, que los llena de energía para darle lo mejor a quien es la unión entre ambos: su pequeña hijita, que es la luz en sus ojos.

Adamari se incomoda con pregunta sobre su ex

Con varios meses lejos de su relación, a Adamari le sigue costando que no le pregunten por su ex relación en las distintas entrevistas. Y así fue en una nota a través de un podcast con Jorge Pabón, ‘El Molusco’ de Puerto Rico. Allí, la actriz reveló que no tiene la mejor relación con Costa.

De igual manera, Adamari López aseguró que no discuten ni arreglan sus diferencias frente a la pequeña. “Podemos no estar de acuerdo y pelear, pero no frente a Alaïa. Ella no tiene la culpa de nuestra ruptura”.

En el podcast, el conductor le preguntó acerca de los momentos más difíciles que atravesó y Adamari López sin dudarlo manifestó que las rupturas amorosas fueron de las experiencias más dolorosas. Entre esta la reciente con Toni Costa, como la más antigua con el mundialmente conocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi, de quien se divorció en el año 2010, tras cinco años de casados.

