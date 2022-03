Ex de Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, dice que hubo infidelidad y que hizo lo posible por salvar la relación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La revista People en Español publicó un artículo en el que la ex pareja del nuevo amor y novia del bailarín español Toni Costa, la modelo y ex reina de belleza, Evelyn Beltrán, de nombre Timbo Domínguez rompió el silencio al igual que hiciera la conductora de Hoy Día meses atrás, Adamari López, y confesó a la revista haber hecho todo lo posible por salvar la relación con la madre de su hijo, al tiempo que reconoció que hubo una supuesta infidelidad por parte de la mexicana.

“Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad“, dijo Timbo Domínguez. De profesión fisiculturista y quien es el padre del hijo de Evelyn Beltrán, la nueva novia de Toni Costa, quien hace casi un año se separó de la estrella de Telemundo, Adamari López. View this post on Instagram A post shared by Timbo Dominguez (@timbodominguez)

Hace unos días, Adamari López sorprendió a todos al enviar un contundente mensaje a Toni Costa y a su nueva novia, Evelyn Beltrán: “Para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas, porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien”. Sin embargo, el ex de Evelyn Beltrán se había mantenido silencio hasta ahora.

Timbo Domínguez contó en exclusiva a People en Español que su relación con Evelyn Beltrán duró ocho años y que terminó hace siete meses. En el tiempo que pasaron juntos nació Timothy, quien ya tiene cinco años. La ex pareja de Evelyn Beltrán aseguró, al igual que Adamari López, que: “Opina nada” de Toni Costa, que no ha interactuado con él. Al mismo tiempo confesó que, con la madre de su hijo la comunicación es básica y el motivo a tratar es precisamente el hijo de ambos. View this post on Instagram A post shared by Timbo Dominguez (@timbodominguez)

También agregó que emprendió un proyecto nuevo de micropigmentación del cuero cabelludo. Mismo tratamiento que se hiciera Toni Costa hace algún tiempo. El ex de Evelyn Beltrán también aseguró que se encuentra soltero enfocado en su labor de padre, ya que el niño pasa la mitad del tiempo con él, y en el fisicoculturismo, pues planea competir muy pronto. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Mientras, Toni Costa y Evelyn Beltrán se dejaron ver muy felices en el cumpleaños número 27 de ella. En el mismo Toni la sorprendió llevando a sus amigas de Austin a Miami. No hay duda que estos tórtolos están felices y muy contentos. Por su parte, Adamari López está también está en un increíble momento de su vida, donde se siente segura, plena también en su labor de crianza compartida con Toni Costa y lo innegable, más hermosa que nunca.

