Evelyn Beltrán agradece a Toni Costa haberle llevado a sus amigas de Austin a Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya no lo puede ocultar más, Evelyn Beltrán está entregada al amor. Así es, la nueva novia del ex de Adamari López, Toni Costa, no para de presumir las sopresas que le ha dado el bailarín español. Una de ellas fue haberle llevado a sus amigas desde Austin, Texas hasta Miami, Florida para la celebración de cumpleaños de Evelyn.

Parece que fue ayer cuando Adamari López anunciaba su separación de Toni Costa, pero la verdad es que ya han pasado unos buenos meses. Ahora, el padre de Alaïa ha decidido no ocultar más su relación con la influencer Evelyn Beltrán. Misma que no ha parado de agradecer al ex de la presentadora de Telemundo todas las sopresas que organizó y planificó por el cunpleaños número 27 de la mexicana. Por ello, la estrella de Mira Quién Baila tomó cartas en el asunto e hizo que las amigas de su novia viajarán desde Austin para festejarla en el Hard Rock Café Hotel de Miami. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

“La mejor sorpresa de mi vida Toni. Muchas gracias a todas nuestras amistades por estar presentes en este momento tan inolvidable. Los amamos! @divinedelicaciescakes @lmchele @daersouthfl @daer_dayclub”, escribió Evelyn Beltrán al tiempo que dejaba ver otra parte del video que ya se había hecho viral días atrás y que habría publicado también el programa Chisme No Like. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Por su parte, Adamari López fue entrevistada por un compañero de Hoy Día sobre qué opinión le merecía el hecho que Toni Costa ya hubiese hecho pública su romance con Evelyn Beltrán. A lo que la boricua respondió: “Para mí esto no es ninguna novedad. Me parece que lo que hay que hacer es desearles siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien…”, al tiempo que confirmaba que sigue soltera. Y a eso hay que agregarle que más bella que nunca. No en vano recibe miles de mensajes en las redes sociales, donde luce sencillamente espectacular en cada publicación y sus fans lo perciben y lo alaban.

Sigue leyendo:

Javier Ceriani de “Chisme No Like” contó cómo manejó información de Adamari López y Toni Costa, “El Gordo y La Flaca”, Univision, Telemundo y más

Así era la novia de Toni Costa, Evelyn Betrán, hace unos años antes de conquistar al ex de Adamari López

¿Adamari López ya tiene pareja? “Les presento a mi novio”, reveló en redes