Así era la novia de Toni Costa, Evelyn Betrán, hace unos años antes de conquistar al ex de Adamari López

Ya sabemos que la relación de Toni Costa y Evelyn Beltrán va viento en popa. Así mismo lo dejaron claro ambos cuando hicieron públicas ayer las sorpresas que le tenía el ex de Adamari López a su nuevo amor. Pero poco se sabe de la mexicana en cuestión, además de que es muy guapa y joven. Recordemos que Evelyn tiene apenas 27 añitos recién cumplidos. Así que aquí les mostraremos cómo era la novia de Toni Costa unos años antes de conquistarlo.

La bella morena de larga cabellera estuvo en un concurso de belleza representando el estado en el que vive. Se trataba del Miss US Texas. Mismo que Evelyn Beltrán, nueva novia de Toni Costa y según muchos, la manzana en discordia entre el bailarín español y la conductora de Telemundo, Adamari Costa, ganó en el 2014.

Pero también, la nueva compañera de Toni Costa, Evelyn Beltrán estuvo en otro concurso llamado Miss Cover Girl en el 2010. Es decir, cuando tenía tan solo 15 años y lucía bastante diferente. Ahora, la mujer que conquistó el corazón del ex de Adamari López es una mujer mucho más exuberante con unas curvas de infarto, que no sabemos si desarrolló algunas con los años o si simplemente habría pasado como muchas por el quirófano para hacerse algunos arreglitos. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Lo cierto es que, Evelyn Beltrán es una gran fanática de los concursos de belleza y así mismo ella lo ha dado a conocer en sus redes sociales a lo largo de estos años antes de conocer a su gran amor actual, Toni Costa. “Estoy muy emocionada de coronar a la siguiente reina en @sovereignoftheworld Un concurso de belleza es una gran plataforma para darte esa confianza en ti misma frente a tanta gente y poder crecer como modelo y persona. Un concurso de belleza es mucho trabajo y horas de práctica creo que la clave para ganar es actitud,humildad y muchas ganas de salir adelante”, escribió en su momento la bella mexicana. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Evelyn Beltrán está convencida que puede inspirar mujeres a través de los concursos de belleza. Y siempre manifiesta agradecimiento a todas las mujeres que tiene a su alrededor. Mismas que asegura la inspiran y la forzan a dar siempre lo mejor de sí. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

A pesar de haber sido toda una reina en sus años anteriores antes de ni siquiera imaginarse que entraría a esta polémica entre Toni Costa y Adamari López, Evelyn Beltrán sigue siendo toda una influencer en las redes sociales. Sin embargo, muchos dicen que luce muy cambiada a sus años mozos. Ahora es una mujer con grandes curvas y atributos exuberantes. View this post on Instagram A post shared by Mkbmayte (@mkbmayte)

Al igual que su nueva pareja Toni Costa es amante del baile. De hecho, esta fue la actividad que los llevó a conocerse. Al igual que Toni, Evelyn Beltrán es amante de la actividad física y, si se trata de mover el esqueleto al ritmo de la música, pues mucho mejor. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

No hay duda que Evelyn Beltrán está dispuesta a conquistar grandes pasarelas y escenarios, pero si es rodeada de amigos y del amor de su Toni Costa, pues mucho más. Es imposible negar que el español pasó la página con su ex Adamari López como pareja y no sólo se está dando una oportunidad de relacionarse con la conductora de Hoy Día de otra manera por su hija Alaïa, sino que también se está dando otra oportunidad en el amor, a pesar que muchos lo consideran muy precipitado. Aquí les dejamos el video que compartiera Chisme No Like en sus redes, donde la nueva pareja se ve que la está pasando bomba. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

