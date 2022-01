Broma de Adamari López donde dice que: “Quiere la pierna al hombro” arrasó en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López, conductora de Hoy Día, no solo está muchísimo más delgada y exageradamente bella, sino que muy divertida también. Desde que se pusieron de moda los reels de Instagram, la puertorriqueña no ha dejado de hacer bromas y chistes que desatan cualquier cantidad de comentarios en las redes sociales. En la última publicación de la estrella de Telemundo dijo que: “Quiere la pierna al hombro” y ha arrasado en vistas en Instagram.

Luciendo los hermosos ojos que tiene, su amplia sonrisa y el buen “mood” que maneja desde que anunció su separación y sobre todo desde que decidió darle un cambio radical para positivo a su salud, la presentadora de Hoy Día, no para de jugar con sus seguidores. Esto hace que muchos se sumen a su buena energía y no paren de reír o al menos así lo dejan saber en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de la también actriz. “Ya huele a navidad. Ya quiero pierna al hombro. Al horno que digo al horno, al horno. Ay Dios mío cómo borro esto”, dijo Adamari López.

Obviamente era parte de un reel con el que la mamá de Alaïa y ex del bailarín Toni Costa, Adamari López, jugó una broma a sus fans con la simple excusa de pasársela bien y arrancarle unas cuantas sonrisas a sus casi 7 millones de seguidores. Ya hasta sus amigos le dejan comentarios siguiéndole el juego y otros halagándole la belleza como fue el caso de su ex compañero en el antiguo show Un Nuevo Día, Héctor Sandarti. View this post on Instagram A post shared by @artistanotocias

No cabe duda que el cambio que dio Adamari López en el 2021 ha hecho que entre al 2022 siendo otra. Mucho más bella, serena y muy divertida. Aquí les dejamos otro reel de la boricua para que se diviertan. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

