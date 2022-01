Adamari López fuera de ‘Hoy Día’ en Telemundo ante resultado positivo de COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López volvió a ser noticia ante su ausencia del programa “Hoy Día”. La chaparrita consentida del público latino no había aparecido en el matutino de Telemundo y despertó sospechas de su paradero. Ahora la conductora de televisión ha confirmado que había estado fuera porque estaba enferma y ha dado positivo a la prueba de COVID-19.

“Muchos han estado preguntando porque no estoy en el show desde hace unos días”, dijo López en un video que compartió en Instagram. “Me he sentido malita. Pensaba que tenía un catarro bastante mal pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo“.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

López continuó diciendo, “Voy a estar cuidándome y alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien“.

Con una voz ronca, Adamari dijo que agradecía todos los buenos deseos de sus fans. La conductora estará fuera del programa de Telemundo para evitar contagio entre sus compañeros. Como expresó en el video, regresará al show cuando su resultado de negativo de COVID.

Seguir leyendo

• Adamari López envía poderoso mensaje de Año Nuevo y hace bailecito con Toni Costa

• Adamari López explota contra haters que aseguran se operó: ‘No jod*’

• Adamari López genera polémica tras publicar comercial con tips para bajar de peso