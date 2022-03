Adamari López le pone un alto a Myrka Dellanos quien le preguntó sobre la nueva pareja de Toni Costa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las cosas se pusieron candentes en “La Mesa Caliente” cuando Adamari López estuvo de invitada en el nuevo talk show de Telemundo. El tema caliente alrededor de la chaparrita consentida es que su ex Toni Costa está estrenando nuevo amor y Myrka Dellanos no pudo contenerse preguntarle a Adamari sobre esta nueva relación.

“Ada quería preguntarte… obvio los dos son personas públicas y las personas van comentando en la tele, [Alaïa] va a ver algo… Yo quería preguntarte específicamente sobre la nueva pareja que tiene [Toni Costa]. Aunque uno ya no quiere estar con un hombre, porque me ha sucedido a mi, si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como, algo que me molesta”, preguntó Myrka.

La incomodidad de Adamari se sintió y se limitó a decir, “Nuestra hija debe de estar viendo el programa… Y es todo lo que tengo que decir“.

Adamari dio a entender que su hija Alaïa no sabe que su papá está de romance con Evelyn Beltrán y por eso prefirió no ahondar en la pregunta que realizó Myrka poniéndole un alto. La también presentadora de “Hoy Día” se limitó a sonreír mientras que las conductoras del programa intentaron salvar la situación mandándole saludos a la pequeña.

Al empezar la entrevista, Giselle Blondet leyó declaraciones que Adamari hizo a Molusco en Puerto Rico sobre los conflictos que tiene con Toni Costa.

“Toni y yo tenemos conflictos de dos personas grandes que no se ponen de acuerdo con cosas pero eso no lo llevamos frente a la niña y no es el ejemplo que le queremos dar a la niña”, Giselle citó a Adamari en su entrevista con Molusco.

Adamari explicó que al hablar de los conflictos se refería a los que “pueden haber [entre] padres de familia que ya no están juntos”.

“No quiere decir que no haya conflictos todo el tiempo pero hay momentos en que no estamos de acuerdo en cosas entre él y yo que no tiene necesariamente nada que ver con la niña”, agregó la también actriz de “Locura de Amor”. “En esos asuntos, la niña no puede verse afectada por ninguna de las cosas que nosotros en situaciones estemos viviendo. Por lo menos espero de mi parte, que es algo que me tengo que recordar todos los días, porque a veces uno en un coraje quiere decir, ‘Yo voy a aclarar, yo voy a decir’, y lo que hacemos es oscurecer. La única que sale perjudicada cuando uno quiere aclarar cosas son los hijos. Ese no es el caso que yo quiero tener, ni la relación que yo quiero tener con Toni. Quiero tener una relación, dentro de lo posible, de armonía, de dialogo y de entendimiento para que la mayor beneficiada de todo esto sea nuestra hija que es el interés que tenemos en común”.

"La Mesa Caliente" se transmite de lunes a viernes a las 3pm/2c en Telemundo.

