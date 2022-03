‘La Mesa Caliente’: Myrka Dellanos se pone nerviosa al hablar de abuso que sufrió hace 14 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Myrka Dellanos es una de las conductoras de “La Mesa Caliente“, el nuevo talk show de opinión de Telemundo. Las presentadoras de televisión hablan sobre los temas más calientes del mundo, sea de la política o del espectáculo.

En uno de los segmentos, sobre la mesa se puso el tema de Eleazar Gómez que fue fuertemente criticado por su mensaje en el Día Internacional de la Mujer. Como muchos recordarán, el actor de “Luz Clarita” fue acusado de violentar físicamente a su pareja Tefi Valenzuela, caso por el que terminó en la cárcel.

El tema removió a cosas fuertes del pasado de Myrka y dijo haberse puesto nerviosa solo de pensar en lo que vivió.

“Yo pasé por una experiencia así y yo sí creo que una persona puede cambiar y puede sentirse arrepentida”, explicó Myrka. “Pero lo que sucedió con él es que realmente no mostró arrepentimiento alguno. Cuando tú te arrepientes tu vas a la persona y le dices, ‘Oye, yo sí lo hice. Perdóname. Estuve tan mal, a mi me duele lo que yo te hice a ti'”.

Myrka dice que Eleazar se disculpó pero solo para quedar bien con el juez diciendo que su disculpa fue tipo, “I’m sorry si te ofendí”, sin hacerse responsable de sus actos.

“Eso no es un perdón real porque la víctima continúa con esas secuelas el resto de su vida“, continuó hablando Myrka. “A mí hasta me pone nerviosa hablar del tema porque es sumamente triste que [Eleazar] use esto, tal vez, para obtener publicidad, no se vale”.

Giselle Blondet le preguntó a Myrka hace cuanto tiempo había sufrido este abuso y la periodista le dijo que fue hace 14 años.

“Todavía me da nervios hablar de eso“, dijo Myrka al ser cuestionada de como se siente a 14 años de lo que vivió. “Esto es una situación que te sigue toda tu vida porque tienes miedo. Es una persona más grande que tú, obvio los hombres son más grandes que las mujeres físicamente y no se trata de ese tipo de poder. No es lo emocional porque uno puede superarlo. Por supuesto que lo superas, sigues adelante con la ayuda de Dios”.

“La Mesa Caliente” se transmite de lunes a viernes a las 3pm/2c en Telemundo.

