Mamá de Eleazar Gómez justifica al actor asegurando que si golpeó a Tefi Valenzuela “fue por algo”

Melissa Sánchez, mamá de Eleazar Gómez, salió en defensa del actor al asegurar que habrá tenido sus motivos para golpear a Teffi Valenzuela, además de que nunca podría perdonarla por mandar a su hijo a la cárcel.

Tras la brutal golpiza que Eleazar Gómez le propinó a Tefi Valenzuela en noviembre de 2020, por la que estuvo cerca de 5 meses en prisión, algunos miembros de su familia han dado la cara para defenderlo, tal como lo hizo hace unas semanas Zoraida Gómez; sin embargo, ahora fue el turno de su mamá, quien durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación fue cuestionada sobre la agresión que el también cantante cometió en contra de la modelo de origen peruano, en donde no dudó en asegurar que su hijo no reacciona violentamente por cualquier motivo, por lo que si la golpeó habrá tenido sus razones.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie”.

Pero no solo eso, pues también cree que la cantante lo provocó, por lo que piensa que no cabe la posibilidad de perdonarla algún día.

“Obviamente (lo provocó). Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios”, respondió ante la cámara del programa de TV Azteca ‘Venga la Alegría’.

Pero es tan grande el resentimiento por haber dejado en la calle a su hijo, que inclusive demostró que continúa furiosa.

“No, le quiero cortar… mejor no digo qué le quiero hacer… Lo dejó pobre (a Eleazar), ¡imagínate!“, agregó la señora Mlissa a sus polémicas declaraciones.

Y aunque prefirió no entrar en detalles sobre la cantidad de dinero que Eleazar tuvo que pagar como reparación del daño, solo destacó que “fue bastante”.

Además, confesó que en su casa no se menciona para nada el nombre de Teffi Valenzuela y que el día que la conoció no le cayó nada bien.

“El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó”, dijo.

Y la controversial entrevista culminó al asegurar que su hijo fue utilizado por Teffi Valenzuela, pues está segura de que nunca estuvo enamorada de él.

“No, no, para nada (estuvo enamorada), más bien (lo utilizó)“, agregó. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

