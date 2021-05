Eleazar Gómez retoma su carrera tras salir de prisión y anuncia un “nuevo comienzo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de permanecer cinco meses en prisión por el delito de violencia familiar en contra de su exnovia, Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez se encuentra listo para retomar su carrera, así lo anunció a través de las redes sociales.

Fue precisamente en su cuenta oficial de Instagram, en donde el actor compartió una fotografía en la que reapareció con una imagen renovada y completamente dispuesto a llevar su carrera lejos del escándalo.

“Un nuevo comienzo“, fue la frase con la que acompañó la fotografía que registra cerca de 50 mil “me gusta” y una lluvia de comentarios en los que dividió opiniones tras anunciar su regreso a los reflectores.

Aunque no reveló si esta nueva etapa será dentro del modelaje, la actuación o cantando, algunos usuarios no dudaron en felicitarlo por continuar con su vida, por lo que le hicieron llegar algunas palabras de apoyo y muestras de cariño para la faceta que está por comenzar.

“¡Te aplaudo! Échale con todo“, “Tú muy bien Eleazar, todos merecemos una nueva oportunidad“, “Ya queremos verlo“, “Eres un amor de persona“, “Todos nos equivocamos en la vida aprendemos y nos volvemos más sabios y más humanos“, se lee en algunos mensajes.

Mientras que unos más dejaron ver que no olvidan el motivo por el que fue a prisión y aseguraron que ya no pueden creer en el repentino cambio del actor de 34 años.

“No te creo“, “Si se ve que le agarraste gusto al look de la cárcel“, “¿Ahora a quien va a golpear?“, “Tan rápido se les olvidó?“, “Y ahora quien será la siguiente víctima en tú nuevo comienzo? Lo golpeador no se te va a quitar!!“, “Para los golpeadores no debería de haber nuevo comienzo“, “El corte de pelo no te quita lo golpeador“, añadieron otros usuarios.

Cabe destacar, que como parte del mismo cambio decidió eliminar gran parte de sus publicaciones, dejando únicamente aquellas en las que aparece acompañado por su familia y unas más en las que no aparecen los comentarios.