Eleazar Gómez desata rumores de nuevo romance tras dedicar su canción a misteriosa mujer

Eleazar Gómez retomó su carrera como cantante luego de permanecer más de cinco meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por agredir físicamente a la modelo y cantante Tefi Valenzuela; sin embargo, en el intento de dar un nuevo giro a su vida personal, surgieron los rumores de haber iniciado un nuevo romance.

A casi un año de haber sido señalado como un hombre violento contra las mujeres, el actor se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, al menos así lo dio a entender luego de enviar un cariñoso mensaje a una misteriosa mujer.

Todo sucedió durante el programa ‘SNserio’ de Monterrey, Nuevo León, hasta donde viajó para promocionar su nuevo sencillo que lleva por nombre Zero, el cual está por lanzar el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, luego de participar en varias dinámicas, el actor se mostró emocionado de retomar su carrera y en especial por volver a cantar.

Y es que, para sorpresa de los conductores regiomontanos, Eleazar Gómez dedicó su tema a una misteriosa mujer a quien se refirió como Fabi.

“Esta canción se la quiero dedicar a todas las mujeres bonitas de Monterrey, pero en especial quiero mandar un beso a Fabi”.

Y aunque de inmediato levantó sospechas sobre el tipo de relación que tendría con dicha mujer, solo mencionó que es alguien a quien quiere mucho.

“Te quiero mucho, sé que estás viendo esto”.

Como era de esperarse, dicho comentario dio pie a las especulaciones, en las que señalaron que podría tratarse de la nueva pareja sentimental del hermano de Zoraida Gómez.

Pero eso no fue todo, pues dentro de la misma entrevista, Eleazar Gómez habló de cómo ha sido su proceso de readaptación a la sociedad tras su salida del reclusorio, en donde destaca que una de sus grandes herramientas para recuperar su paz interior ha sido la meditación, la cual practica todo el tiempo y recomienda.

“Me siento muy en paz, me siento muy tranquilo y definitivamente ha habido muchos cambios (en su vida), todos para bien. La meditación me ha abierto puertas que no conocía. Me gustaría recomendárselo a todo el mundo, puedes encontrar una paz interior“, dijo.

