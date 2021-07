Laura Bozzo opina sobre Eleazar Gómez y su regreso en la música: “Nadie puede empezar desde cero”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eleazar Gómez está dispuesto a retomar su carrera musical luego del escándalo que protagonizó en noviembre de 2020 cuando fue acusado de golpear brutalmente a su entonces novia, Tefi Valenzuela, motivo por el cual terminó en prisión.

A cuatro meses de su salida del reclusorio, el hermano de Zoraida Gómez lanzó su nueva propuesta musical titulada “De Cero”, con la que deja claro que está dispuesto a dejar los malos episodios de su vida en el pasado y enfocarse de lleno en lo positivo.

Sin embargo, a quien no le pareció esta nueva forma de ver la vida es a Laura Bozzo, quien se lanzó en contra del artista mexicano para asegurar con su característico estilo que nadie puede iniciar de cero y dejar atrás las experiencias vividas.

“Creo que nadie puede empezar desde cero. Yo creo que nosotros cargamos con todo nuestro pasado ya sea bueno, ya sea malo, ya sea desastroso. Siempre hay que cargar con ese pasado y no decir voy a empezar de cero, yo empiezo con todo lo que traigo y ojalá ese pasado no lo olvide y lo meta muy bien en la memoria porque ese tipo de soberbia no conduce a nada“, reclamó.

Aunque aseguró que no le desea el mal, ya que todo en esta vida es karma: “Bastante me ha pasado a mí para desear mal a nadie”, detalló.

Además, le aconsejó tener presente todo lo que vivió para que no lo vuelva a repetir y tampoco vuelva a causar un daño.

“Uno tiene que aceptar sus culpas. Yo he cometido muchísimos pecados, culpas, he hecho bestialidad y media, pero yo no voy a pretender ignorar, porque de los errores se aprende más que cualquier cosa, ojalá que nunca lo olvide”, añadió.

La llamada “Abogada de los pobres” fue contundente al responder que no trabajaría con él, puesto que sus carreras no tienen nada que ver. Y en cuanto a, si escucharía su música, dijo no estar enterada del género musical que interpreta el artista de 35 años.

“Yo tengo muy clara la música que me gusta, a mí dame a Christian Nodal, que lo amo, o dame mi Maluma“, puntualizó ante los medios de comunicación, uno de ellos el periodista Eden Dorantes.

