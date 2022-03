VIDEO: Adamari López revela uno de sus secretos mejor guardados para verse más alta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La conductora de “Hoy Día”, Adamari López, se ha ubicado entre las presentadoras predilectas de la televisión hispana. Tal ha sido su fama que cada declaración o publicación genera que los reflectores estén sobre ella.

Y es que la puertorriqueña ha demostrado que es una mujer que se reinventa todo el tiempo, pero eso sin hacer a un lado las dificultades, sino enfrentándolas. Cómo lo hace por medio en sus redes sociales donde se muestra al natural, como es y, sobre todo, abrazando su cuerpo femenino.

Adamari no tiene problema alguno en mostrar la flacidez de su vientre sin filtro con total normalidad y las marcas propias del embarazo y posterior adelgazamiento. Esto, incluso ha sido uno de los gestos que muchas de sus seguidoras aplaudieron y agradecieron. Del lado masculino, también están los que apoyan estas iniciativas.

López nació sabiendo que sería de baja estatura. Esto, le ha dado el apodo de “la chaparrita”. Su falta de altura no es algo que la haga perder el tiempo ni el sueño. Ella se ama tal y como es. Además, está claro que lo mejor viene en frascos pequeños. No obstante, tiene sus trucos para aparentar más alta.

Aunque es lógico pensar que son los tacones sus mejores aliados para verse más alta, esa no es exactamente la técnica que utiliza Adamari López. A través de uno de sus reels, en Instagram, dio a conocer la técnica perfecta para cualquier sesión de fotos.

“¡Lo que uno aprende con los reels y con Pau!”, escribió Adamari López refiriéndose a Paula Galindo, su amiga, que es experta en belleza, estilo de vida y empoderamiento que cuenta con más de 8 millones de seguidores en esa red social. La puertorriqueña poso en un video junto a su amiga y revelo como lucir más alta.

Adamari se incomoda en una entrevista

A mediados del año pasado, Adamari López anunció su separación del padre de Alaia, su única hija, Toni Costa, tras diez años de amor y con quien parecía estar todo en armonía. No se conocen con seguridad las razones ya que ninguno dio mayores detalles, pero se insertó la posibilidad de una tercera persona en discordia.

Con varios meses lejos de su relación, a Adamari le sigue costando que no le pregunten por su ex relación en las distintas entrevistas. Y así fue en una nota a través de un podcast con Jorge Pabón, ‘El Molusco’ de Puerto Rico. Allí, la actriz reveló que no tiene la mejor relación con Costa.

De igual manera, Adamari López aseguro que no discuten ni arreglan sus diferencias frente a la pequeña. “Podemos no estar de acuerdo y pelear, pero no frente a Alaïa. Ella no tiene la culpa de nuestra ruptura”.

En el podcast, el conductor le preguntó acerca de los momentos más difíciles que atravesó y Adamari López sin dudarlo manifestó que las rupturas amorosas fueron de las experiencias más dolorosas. Entre esta está la reciente con Toni Costa, como la más antigua con el mundialmente conocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi, de quien se divorció en el año 2010, tras cinco años de casados.

