Adamari López no descarta usar el Tinder para famosos y habla sobre su ‘amor más grande’ ahora

Adamari López fue invitada a “La Mesa Caliente” donde todo tema de su vida personal fue expuesto. Aunque no habló de la nueva pareja de su ex Toni Costa, sí tocaron el tema de quien es su actual amor y su respuesta fue entrañable.

“Tengo el amor más grande que puedo tener que es el amor de mi hija. De momento, ese es el más grande amor que tengo“, contestó la conductora.

Las chicas de la mesa no dejaron que Adamari se escapara con esa respuesta y Alix Aspe le sugirió a la famosa entrar al “dating app” en el que Myrka Dellanos y Giselle Blondet habían entrado también. Myrka le sugirió a Adamari entrar con ellas para irse de cita triple.

“Bueno, puede ser”, dijo Adamari y preguntó si era caro para entrar a la app de citas que es un Tinder para famosos. “No sé si lo haría o no, pero en este momento de mi vida no hay que cerrarse a nada que traiga cosas positivas. Si después no me gusta, me hecho para atrás”.

Verónica Bastos después le preguntó a Adamari si estaba abierta al amor y ella dijo, “Sí, sí, claro“.

