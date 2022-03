Adamari López habla de su bikinazo y de cómo toma las críticas de los ‘haters’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López estuvo de invitada en “La Mesa Caliente” de Telemundo en donde abordó el tema de las críticas que recibe en redes sociales. La chaparrita consentida de la televisión hispana es muy querida por el público ya que lleva años despertándose en programas como “Un Nuevo Día” y ahora “Hoy Día”. Su fama la expone a muchas personas entre los que se encuentran los “haters” que solo buscan criticar y sacar lo negativo. Ante esta gente que solo busca herir sentimientos, Adamari explicó como es que lidia con ellos.

“Leo, no puedo decir que no leo”, dijo sobre los mensajes negativos que se publican de ella en las redes sociales. “Yo creo que si alguien pone en las redes sociales y no vas a leer lo que te van a comentar, entonces para que lo vas a poner si no vas a tomar en cuenta a la gente“.

Una de las conductoras le preguntó a López si le dolían los comentarios a lo que ella respondió, “Muchas veces sí pues soy un ser humano y no todo lo que se dice es bonito“.

En la pantalla aparecieron imágenes de Adamari en bikini y Alix Aspe no perdió la oportunidad de preguntarle como se sintió.

“Me sentí bien, por eso me lo puse”, contestó la conductora de televisión. “Estoy contenta, no tengo miedo de enseñar que tengo a lo mejor que tengo un poquito la barriga arrugada… Pero me siento bien conmigo misma“.

