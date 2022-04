Aseguran que Adamari López tiene novio nuevo y según Chisme No Like “ya tiene a su bichote”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López y Toni Costa confirmaron el fin de su relación en 2021 y poco tiempo después el bailarín sorprendió al anunciar que ya tenía novia, la mexicana Evelyn Beltrán. Sin embargo, no es el único que se habría dado una nueva oportunidad en el amor, pues los rumores de que la puertorriqueña está estrenando novio siguen corriendo cada día con más fuerza.

Fue dentro del programa ‘Chisme No Like‘, en donde Javiar Ceriani aseguró que “la chaparrita está volando alto” y ya tiene un nuevo amor.

“Después de sufrir todas las infidelidades de Toni Costa, no sabemos cómo, ni con quién, si fueron hombres o mujeres; pero si Toni ya tiene a su bichota, Adamari López tendría ya su bichote“, mencionó el presentador.

No obstante, aseguraron que Adamari López se encuentra muy feliz disfrutando de esta nueva etapa de su vida en la que también está gozando de la espectacular figura que le dejó su drástica pérdida de peso.

“Señoras y señores, está contentísima, se fue a Puerto Rico, se arregló el cuello que lo tenía completamente deshilachado por la delgadez. Está enamorada, está contentísima y está viendo a ver si se raja de Telemundo porque no lo aguanta más”, agregó Ceriani.

Aunque por el momento no quisieron dar más detalles del nuevo galán de Adamari López, la conductora Elisa Beristain destacó que la actriz se encuentra muy enamorada y ya era momento de encontrar una pareja.

“Toni fue rápido y buscó consuelo, que bueno que ella también ya tenga su match”, agregó.

Adamari López niega romance

Para acabar con las especulaciones, hace unos días Adamari López concedió una entrevista a Saudy Rivera, en donde habló abiertamente sobre su situación sentimental negando rotundamente que se esté dando una nueva oportunidad en el amor, pero dejó abierta la posibilidad.

“Yo no ando buscando nada, pero a lo mejor te puedo decir que en este momento no estoy (lista) y salgo por la puerta y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando y de un minuto a otro todo cambia“, respondió.

Asimismo, destacó que por el momento la única prioridad es su hija Alaïa con quien le gustaría darse un tiempo para seguir creciendo, conociéndose y entender los procesos por los que ha pasado.

“Si en algún momento llega esa cosita que te vuelve a mover el corazón pues darle lo mejor para no seguir uno en un círculo vicioso de cosas y comportamientos y cometer los mismos errores“.

