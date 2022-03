Adamari López pasa momento incómodo en regreso a ‘Hoy Día’ tras comentario de Quique Usales sobre su ex

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López es una de las presentadoras de “Hoy Día” de Telemundo y está encargada de la sección de espectáculos. La chaparrita consentida de la televisión hispana se tomó unas merecidas vacaciones al lado de su hija Alaïa y por ende había estado ausente del matutino.

Fue el lunes 28 de marzo cuando Adamari regresó al programa mañanero y los comentarios pesados no tardaron en lloverle a la también actriz.

“Hola, hola mi gente linda. Un besito muy grande para todos y bienvenidos a esta tercera hora de ‘Hoy Día’, yo feliz porque ya regresé de vacaciones“, dijo Adamari al inicio de la tercera hora del show.

Sus compañeros Chiquibaby y Quique Usales le dieron la bienvenida a Adamari y aplaudieron su regreso al matutino.

“Te extrañamos mucho comadrita. Aunque nos divertimos mucho, yo creo que tu te divertiste más con Alaïa”, mencionó Chiquibaby.

Adamari agregó, “Ay, estuvo muy lindo. Pasamos tiempito juntos, esquiamos todos los días, así que muy rico“.

Fue en este momento que Quique lanzó un comentario que puso a la chaparrita un tanto incómoda cuando el conductor preguntó, “¿Tu ex estaba con ustedes?”

“No”, Adamari dijo tímidamente y entre risas agregó, “Ay Quique. Ay Quique edítate por favor“.

Adamari aclaró que no viajó con Toni Costa y en el mismo programa los productores también pusieron a la conductora en otro momento incómodo. Al hablar de los Premios Oscar, no pudo faltar la nota sobre los latinos que se presentaron en la premiación. Luis Fonsi, el ex esposo de Adamari, se presentó en la gala de Hollywood cantando “We Don’t Talk About Bruno” de la película “Encanto”. El cantante mandó un mensaje especial para el show de Telemundo tras su presentación.

“Mi gente, acabo de bajar del escenario”, se escucha decir a Fonsi. “Increíble cantar en los Oscars ‘We Don’t Talk About Bruno’, una canción llena de energía. Espero que ustedes la hayan disfrutado mucho. Gracias por el cariño”.

Después de mostrar el video, le tocó a Adamari mandar a lo siguiente y tuvo que hacer unos comentarios sobre Fonsi para hacer una transición natural.

“Lo disfrutamos. Lo disfrutamos mucho así que gracias por haber sido parte de ese importante momento“, dijo Adamari. View this post on Instagram A post shared by cheesemes (@cheesemes)

