Lo conocimos en Estados Unidos gracias a ese show, de bailarín pasó a ser coach, host de backstage, y el mejor consejero de los famosos participantes… Este año el público extrañó su presencia y lo reclamó, preguntó, y Univision parece haberlos escuchado. Podemos confirmarte que Toni Costa regresa a ‘Mira Quién Baila All Stars’.

Aunque no hay un anuncio oficial de parte de la cadena, sí te podemos confirmar de manera extraoficial que veremos a Costa en la semifinal del reality de los domingos de Univision compartiendo con los 5 que queden en ese momento.

¿Qué estará haciendo Toni? Nos seguiremos quedando con las ganas de verlo de juez, pero, según nos confirmaron nuestras fuentes dentro de la producción, que sí será un coach VIP que preparará a los 5 famosos que queden para la final en sus bailes, que terminarán definiendo quién ganará la temporada número 10 del reality.

‘Mira Quién Baila’ ha formado parte importante de su vida profesional y también personal. Es parte del reality desde que tiene 21 años, cuando fue convocado por Potty Castillo para la versión de España. Su mismo amigo y especie de padrino lo trajo a Estados Unidos. En ese concurso, siendo bailarín conoció a Adamari López, con quien estuvo 10 años en pareja y aunque ya no están juntos, esa historia le dio lo más importante en la vida de ambos: su hija Alaïa.

En esta décima edición de ‘Mira Quién Baila All Stars’, era la primera que estaba ausente. No había sido convocado ni para coach, ni para host, menos para juez, como hemos visto, la figura masculina del jurado es Isaac Hernández… Aunque supimos que a días de comenzar la temporada le habrían ofrecido volver a ser bailarín, eso no sucedió.

Una de las posibles razones por la cual no habría sido convocado, quizás las más importante, es la participación de Toni Costa en ‘La Casa de los Famosos 2’ de Telemundo. Reality en el que su popularidad subió aún más y, aunque no ganó, llegó hasta la final. Pero dicha teoría nunca se confirmó en palabras.

Lo cierto es que Univision parece haber escuchado el pedido del público, no solo de los fans de Toni, sino de los incondicionales de las 10 temporadas de ‘Mira Quién Baila All Stars’ y, en uno par de domingos lo podrán volver en el show que formó gran parte de su carrera.

MIRA LO QUE NOS DECÍA TONI EN LA TEMPORADA ANTERIOR DE ‘MIRA QUIEN BAILA‘:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Toni Costa: Desde que tengo 21 años Mira Quién Baila forma parte de mi vida

-Toni Costa no ganó La Casa de los Famosos pero sí el sueño del hogar que le prometió a Alaïa

-Miguel Martínez de Mira Quién Baila en exclusiva cuenta que eligió luchar por una fundación de ayuda al Alzheimer por su abuelita