Miguel Martínez de ‘Mira Quién Baila’ en exclusiva cuenta que eligió luchar por una fundación de ayuda al Alzheimer por su abuelita

Miguel Martínez, uno de los 8 participantes que aceptaron ser parte de la nueva temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars 2022‘, además de hacerlo por la experiencia, exposición, y conectar con el público, tiene una razón mayor: su abuelita.

La señora con quien compartió tanto en su niñez y juventud tiene Alzheimer, y por eso el actor y cantante sinaloense eligió luchar en la pista por ganar el premio para la fundación US Against Alzheimer’s en honor a su abuelita.

Hablamos en exclusiva con Miguel sobre este tema, y él nos confiesa que uno de sus mayores temores es que a él le suceda:

“Uno de los más grandes temores que yo tengo en la vida, es olvidar, olvidar quién soy, olvidar de dónde vengo, olvidar a mi familia, olvidar a mis seres queridos, olvidar lo que sé y lo que me ha formado, es algo que me dolería muchísimo”, nos explica.

Miguel Marti?nez en la gala 1 de ‘Mira Quién Baila All Stars’. Foto: TelevisaUnivision

¿Por qué tiene este miedo tan grande? Por lo que está comenzando a vivir con su abuelita?

“Estarlo viendo tan de cerca y con una persona tan especial para mí, que es mi abuela, me duele en el alma y me duele en el corazón, me parte de verdad porque es algo que si se va ya no regresar.. Agradezco mucho a la vida que todavía la tengo conmigo, mi abuelita ya es algo mayor y entiendo que así es la vida, pero sí podemos, a lo mejor, encontrar mejores tratamientos, y podemos ayudar a estas personas, que a lo mejor ya lo padecen y que se vuelve una vida mucho más difícil, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo por ellos”, nos cuenta Martínez.

El estar viviendo esta situación con su querida abuelita, a Miguel lo lleva a reflexionar sobre cómo los seres humanos vamos pasando por diferentes etapas y como a veces evolucionamos, y otras, los años nos involucionan.

“Nuestros adultos mayores, a veces los olvidamos de cierta manera porque los vemos grandes, y que se pueden cuidar solos, etcétera, pero en realidad, con el paso del tiempo nos volvemos bebés otra vez, y yo lo que quisiera es ayudarlos y poder estar como más cerca de esto, que a mucha gente ahorita es algo como que nos pega, en este momento, vamos por eso y vamos a entregarnos por completo para poder ayudar”.

Sin embargo, con la generosidad que lo caracteriza, el participante de ‘Mira Quién Baila All Stars’ nos dice que, aunque para é su causa tiene un sentimiento tan especial, todas las de sus colegas ameritan llevar su recompensa.

“Sé que todas las causas de mis compañeros también son súper nobles, y todos tienen también de más que los identifican tal vez o que quieren apoyar por alguna situación en la que han vivido, y lo respeto también, y sé que todos vamos a ayudar directamente ganemos o no ganemos”.

Recordemos que este domingo, a las 8/7 PM Centro, por Univision, después de la renuncia de Gabriel Cornel por la lesión que se hizo en los primeros ensayos, uno de los 7 que quedan será eliminado por los tres jueces, Roselyn Sánchez, Paulina Rubio e Isaac Hernández.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA CON MIGUEL MARTÍNEZ:

