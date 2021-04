Toni Costa: “Desde que tengo 21 años ‘Mira Quién Baila’ forma parte de mi vida”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con apenas 37 años, Toni Costa ha vivido gran parte de su carrera, quizás la más importante en la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’, reality del que forma parte desde que tiene 21 años cuando fue convocado por Potty Castillo para la versión de su país natal: España.

Su mismo amigo y casi padrino lo trajo con este formato a Univision y Estados Unidos… Ya aquí no solo siguió creciendo profesionalmente, sino que encontró el amor en estas pistas bailando con Adamari López. Hoy con una familia en donde incluyen a su famosa hija de 6 años, Alaïa, y a horas de la final, Toni habla de todo, el nivel de baile, los participantes, lo que pasó y su sueño de ser juez y mentor el próximo año: “‘Mira Quién Baila'” desde que tengo 21 años forma parte de mi vida”.

-Esta temporada ha sido un doble reto porque has tenido unos participantes que no están acostumbrado ni al baile, ni a la actuación.

Toni Costa: Como mentor lo único que puedo hacer es intentar darle esa ayuda, esos tips para que intenten aplicarlos en el baile, en cada gala, pero verdaderamente el trabajo duro, duro lo hacen, a parte de ellos tener que hacerlo cada semana, es con los bailarines y coreógrafos, ellos tienen que enseñarle la coreografía, enseñarles a bailar y en mi caso, basado en mi experiencia y en el nivel de baile de tanto años, les puedo ayudar para ver si pueden ir evolucionando. Cuando yo llego los primeros días a los ensayos y luego veo el show, pues la verdad me doy cuenta que ellos han trabajado mucho durante toda la semana.

– Te hemos visto incorporar varias cosas que las has estudiado en sus personalidades, en sus trabajos como para que se suelten, por ejemplo una Lindsay que la pusiste a zambear con el soccer o un Yisus con la cocina…

Toni Costa: ‘Mira Quién Baila’ no es una competición de ballroom estricta con técnicas sino que esto es un show de televisión, en la que no solamente en la actuación es la que está en cada gala sino también los ensayos, hay un contenido que crear y me la he pasado muy bien, con Lindsay haciendo lo del soccer y con La Bronca que ha sido yo creo que de los ensayos más divertido porque da muchísimo juego, no se guarda nada, todo lo dice, todo lo toca, todo lo suelta, para mí ha sido un descubrimiento, hemos conectado muy bien…

– Cada temporada es muy diferente porque las personas son diferentes, ¿cómo podrías definir está aventura de ‘Mira Quién Baila’?

Toni Costa: Está complicado porque uno piensa en esta temporada y tengo muy claro en todo lo que ha ocurrido, pero tampoco es que recuerde mucho como eran las otras temporadas… Fue más o menos igual porque ellos llegan y llegan con la expectativa de aprender y de ser buenos alumnos, de estar siempre escuchando todo lo que les dices y la gran mayoría es gente joven, entonces conectamos mucho, y luego hemos ido a tomar algo o nos hemos reunido y entonces quieras o no se hace como una familia, como siempre pasa en ‘Mira Quién Baila’, este año lo lamentable ¿que fue? Que fue muy corto, fueron solamente 6 semanas, entonces este año todos, y me incluyo, nos quedamos con ganas de más.

– Una de las criticas que por ahí ha tenido esta temporada es que faltó o que bajó el nivel de baile,¿crees que bajó el nivel de baile comparado con las anteriores o no?

Toni Costa: Sí hemos tenido temporadas muy fuertes dejando el listón súper alto y hay bailes que no se van a poder superar, hay estilos de bailes que como lo hicieron por ejemplo: un Daniel Leyva con las acrobacias o te llega otro acróbata u otro gimnasta o no va a poder superar algo así… Un flamenco como Amara La negra, o te llega una gitana española o no te va a poder mover las manos como lo hacía ella y con el sazón que tenía. Ha habido bailes que ha marcado mucho y sí que es verdad que está temporada ha habido buenos bailes, pero sí que es verdad que las otras temporadas entre 3, 4 y 5 concursantes había como un nivel mucho más como ahí. Está temporada yo he visto un nivel mucho más normal y de repente alguien despunta, eso es lo que ha ocurrido, así que tampoco es verdad han arriesgado tanto en cuanto a acrobacia, en cuanto a las figuras y demás, pero se han dando espectáculo, se ha seguido dando un buen show, ha habido una decoración muy buena, que han alimentado como ese espectáculo y la verdad que a mí, no es que me haya gustado que no haya audiencia, porque siempre que hay la audiencia te llena, pero el hecho de estar en el área VIP, viendo como en vivo, casi cerquita de la pista, ha sido como una novedad que a mí me ha gustado mucho.

– No es secreto que el público pide que tú seas jurado, ¿por qué a estas alturas Toni no es jurado de ‘Mira Quién Baila’?, ¿a ti te gustaría?

Toni Costa: Bueno ahí hay como un conflicto mío interior, porque por una parte sí, me encantaría estar de jurado en ‘Mira Quién Baila’, no es una decisión que yo tenga en mi mano, sino al contrario, la producción donde me quiera ubicar, es el lugar donde ellos consideran que puedo dar lo mejor, pues yo estaré ahí dando lo mejor que tenga. Sí que es verdad que de mentor me la he pasado muy bien, pero muy bien, me ha gustado mucho, porque aparte no me limito a estar solo de mentor en el ensayo en la semana, sino que también pasa al show a dar otra faceta, que he descubierto que me gusta, que es como co-presentador, pero me da como esa variedad en mi mismo, sabes de estar dando los tip de bailes, de estar ayudando entre semana a los concursantes, y también pues vestirme de bonito los días de show y estar como micrófono en mano como haciendo esas integraciones… ¿Sabes que sería lo perfecto de lo perfecto? Que estuviera de juez y de mentor a la vez, eso sería lo perfecto, recordemos Potty, él lo hacía. Que lo replantee la producción y que me digan en dónde tengo que estar en los próximos años, si tiene que ser si Dios quiere, y yo estaré ahí dando lo mejor de mí.

-‘Mira Quién Baila’ ha abarcado mucho en tú vida, en todos los sentidos, ¿qué significa este reality para ti?

Toni Costa: ‘Mira Quién Baila’ desde que tengo 21 años forma parte de mi vida, de mi familia, de mis amistades, de mis vivencias, experiencias, crecimiento, lo es todo, lo es todo para mí, lo ha sido todo profesionalmente, porque he estado en 8 temporadas en España, en Televisión Española con Potty, luego que me trajera para acá él y seguir sumando temporadas, experiencias, otros caminos, se abren otras puertas, se cierran otras… Ha sido un crecimiento en lo personal ya todo el mundo ve que pasé de 21 años en mi primer ‘Mira Quién Baila’, al día de hoy con 37, con una hija que tiene 6 años y con Adamarí López que la conocí en el reality… Ha sido todo bueno, ha sido trabajo, ha sido crecimiento y ha sido pues satisfacción y felicidad por mi trabajo.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A TONI COSTA EN VIDEO: