Adamari López tiene fecha de estreno con su nuevo show en Univision “¿Quién caerá?”

Adamari López vuelve a la que fue su casa, Univision, con un nuevo proyecto llamado “¿Quién Caerá?” Así que este 2023 arranca el año en frente de las pantallas de todos los hogares de los Estados Unidos.

A través de UniMas, el 8 de enero a las 7:00 Pm PT y 6:00 CT, Adamari López los pondrá a todos a vivir la adrenalina. Es una nueva y emocionante experiencia de juego, que llenará las casas de diversión.

Lo mejor de todo es que “¿Quién Caerá?” es para toda la familia. Eso sí, los concursantes tendrán que demostrar toda la inteligencia posible para coronarse como los ganadores.

Este proyecto marca el regreso triunfal de Adamari a TelevisaUnivision al lugar donde comenzó su carrera como actriz a nivel internacional.

“Mi gente linda por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho: ¿QUIÉN CAERÁ? por Univision. Y desde Uruguay, les mando besos. Yo sigo en las grabaciones ¡Los veo pronto!”, escribió Adamari antes de revelar todos los detalles y fecha de estreno.

De qué va “¿Quién Caerá?”, conducido por Adamari

“¿Quién caerá?”, Still Standing en inglés, es un formato donde los participantes deben competir por unos premios que anhelan más que nada.

Los mismos deberán responder con cuidado una gran variedad repreguntas, al tiempo que van ganando dinero también. La cadena TelevisaUnivision expresó en su comunicado de prensa, que el casting del nuevo show de Adamari López fue riguroso en los Estados Unidos.

Ahí se escogieron participantes de distintas nacionalidades, que conforman la comunidad latina. Además, en el show habrá muchas “trampas”, por lo que deben mantenerse vigilantes en todo momento.

Así es como el carisma y humildad de Adamari López acompañarán a los concursantes y al público desde sus hogares. Desde ya, sus fans están felices del regreso de “La Chaparrita” consentida de la televisión hispana.

Adamari grabó “¿Quién Caerá?” en Uruguay

Las grabaciones de este show se hicieron en Uruguay. Desde donde Adamari publicó varios mensajes en Instagram. Uno de ellos fue el agradecer tener la oportunidad de conocer distintos lugares en el mundo a través de su trabajo.

“Qué hermoso conocer nuevos lugares! Qué dicha encontrarme con cada uno de ustedes y me regalen tanto amor. #PuntaDelEste me lo recomendaron mucho y no podía dejar de ir y ¿saben qué? ¡Me encantó! ¿A qué otros lugares debo ir? Déjenme recomendaciones”, sentenció.

Además, Alaïa pudo viajar a verla. Juntas compartieron la emoción de ver un juego de fútbol. Deporte que además practica la pequeña. Ambas se pusieron sus camisetas de la Selección de Uruguay y fueron a apoyarla.

“Viviendo la emoción del fútbol en esta eliminatoria entre primera vez de @alaia en un estadio, qué emoción estar donde se realizó la primera copa mundial en 1930 #EstadioCentenario ¿a quiénes por aquí les gusta el fútbol y a quién le van déjenme su bandera?”, escribió Adamari en su Instagram.

Las revelaiones de Adamari López y Toni Costa

Por otro lado, tanto a Adamari López como Toni Costa ofrecieron unas distintas entrevistas. Ella a la venezolana Erika de la Vega y él al también venezolano, Alejandro Chabán. En ambas hicieron revelaciones importantes.

Adamari López y Toni Costa cuando aún eran pareja. Crédito: Mezcalent

Toni dijo que había pasado por una depresión muy fuerte al separarse de Adamari López. También que las parejas se conocen verdaderamente al momento de la separación. Por último, habló de su nueva relación y de cómo está comprometido con la paternidad de Alaïa.

Por su parte, Adamari confesó a Erika de la Vega haber tenido algunas actitudes “controladoras” en el pasado al separarse de Toni. Admitió que no tienen que ser mejores amigos, pero sí tener una relación cordial por el interés común que tienen, su hija a Alaïa Costa López. De esta forma, se han convertido en el ejemplo de muchos.

