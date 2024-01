Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de enero

Concierto con Dudamel

Los Angeles Philharmonic, bajo la conducción de Gustavo Dudamel, presentarán Symphony No. 6 “Tragic”, un viaje al mundo interior de Mahler, compositor del que Dudamel es especialista. El concierto tendrá lugar en el Walt Disney Concert Hall (111 S.Grand Ave, Los Angeles). Hoy jueves 8 pm y viernes 11 am. Boletos desde $158. Informes laphil.com.

Foto: Archivo

Experiencias nuevas

‘Inside Look’ regresa a SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego), e incluye ingreso especial a áreas del parque normalmente cerradas a los visitantes, como al Centro de Rescate. También hay oportunidad de escuchar a los especialistas en cuidado de animales acerca de las belugas del parque y nutrias, ver medusas de cerca y aprender de los animales rescatados. Días selectos del sábado al 21 de enero. Incluido con el boleto de entrada. Boletos desde $70. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld San Diego

Descuento en Legoland

Para celebrar que este 2024 Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) cumple 25 años de existencia, visitar el parque costará a los niños desde $25. Un adulto con boleto pagado podrá comprar hasta cuatro boletos de niño a este precio. La oferta termina el 10 de marzo. Boletos para adultos desde $80. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Cocina mexicana

En el evento Taste of Art: Mexican Cooking for American Homes, la chef e instructora Maité Gómez-Rejón, de ArtBites, explora la relevancia histórica y culinaria de un antiguo libro de cocina de la colección del museo Huntington; luego creará varias recetas inspirada en esta rara publicación. Hoy jueves de 5 a 6:30 pm. El evento es virtual. Boletos desde $35. Informes huntington.org.

Matiné en el Academy

En The Little Mermaid, Ariel es una sirena con espíritu libre y cabeza dura y con una continua curiosidad por los humanos; se enamora del príncipe Eric después de que lo rescata de un barco que se hunde. La cinta, inspirada, en el cuento del mismo nombre de Hans Christian Andersen, se exhibirá en la matiné del Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Disney Crédito: Disney

Música de Hawái

Este 2024 se realizará la edición 17 del Southern California Slack Key Festival en el Redondo Beach Performing Arts Center (1935 Manhattan Beach Blvd., Redondo Beach), el evento de música hawaiana que presenta algunos de los nombres más importantes de este género. En esta edición participa el premiado guitarrista Hula Hālau. Domingo 2 pm. Boletos desde $25. Informes slackkeyfest.com.

Foto: Cortesía Kalakoa Ent.

Show musical

Para conmemorar el día de Martin Luther King, el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) realizará el Lift Every Voice, un concierto con la Inner City Youth Orchestra of Los Angeles, la orquesta con la mayor cantidad de integrantes negros del país. Más de cien músicos y coristas entonarán temas en honor a la memoria de Martin Luther King. Sábado 7 pm. Entrada gratuita; es necesario hacer reservación. Informes skirball.org.

Foto: Inner City Youth Orchestra of Los Angeles

Festival de Elmo

El nuevo parque Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cr., Chula Vista) inaugurará el Elmo’s Furry Fun Fest, que por once semanas celebrará a uno de los peludos personajes del parque e incluirá actividades para toda la familia. En esta ocasión, en el festejo Captain Cookie’s Pirate Weekend, los visitantes podrán compartir con el Captain Cookie y además disfrutar de lectura de cuentos, recibir tesoros y tomarse fotos con el capitán Cookie Monster. Sábado y domingo todo el día. Boletos desde $99; niños de cero a 9 año entran gratis con un adulto con boleto pagado. Informes sesameplace.com.