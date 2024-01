Joe Biden se reunió con la hermana de Paul Whelan, exmarine quien lleva cinco años preso en Rusia

El presidente se entrevistó con Elizabeth Whelan, hermana de Paul Whelan, exmarine quien lleva cinco años preso en Rusia en espera de que el gobierno estadounidense consiga liberarlo.

El mes pasado, el ciudadano estadounidense, quien además también cuenta con nacionalidad irlandesa, británica y canadiense, cumplió cinco años de estar preso.

Whelan fue detenido en Moscú el 28 de diciembre de 2018, destino que afirma visitó para festejar la boda de un amigo, pero sorpresivamente fue encarcelado bajo cargos de espionaje, lo cual le significó ser condenado a 16 años de prisión en junio de 2020.

Desde entonces, cumple su condena en un remoto campo de prisioneros en Mordovia, donde realiza trabajos en la fábrica de ropa de la prisión.

“Si hubiera sabido que habría algún tipo de problema, nunca habría venido aquí”, señaló en una de varias entrevistas concedidas vía telefónica a la cadena de televisión CNN.

En un esfuerzo por que las autoridades trabajen más arduamente para extraditarlo hacia Estados Unidos, Elizabeth Whelan no ha parado de presentar solicitudes por escrito al gobierno.

Por ello, el mandatario de la nación accedió a entrevistarse con ella en una reunión donde también estuvo presente Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional.

En junio de 2020, el exmarine Paul Whelan fue condenado en Rusia a 16 años de prisión. (Crédito Kirill Kudryavstsev / AFP vía Getty Images)

Mediante un comunicado, la Casa Blanca dio a conocer que después del encuentro, Joe Biden se comunicó vía telefónica con los padres del marine cautivo para expresarles que no cesará en tratar de regresar a casa sano y salvo a su hijo.

“Ha estado personalmente comprometido en el esfuerzo para asegurar la liberación de los estadounidenses rehenes y detenidos injustamente en todo el mundo”, indica la misiva.

Recientemente, Paul Whelan se quejó por no haber sido incluido en los intercambios de prisioneros de 2022, pues creía que podría regresar al país a cambio de Viktor Bout.

No obstante, el traficante de armas condenado en Estados Unidos que terminó siendo devuelto a Rusia a cambio de la liberación de la basquetbolista Brittney Griner, quien habpia sido condenada por traficar aceite de cannabis a Rusia. Sin embargo, en el Kremlin se negaron a poner en la mesa de negociaciones el nombre de Whelan.

“Es extremadamente frustrante saber que han cometido errores. Básicamente me han abandonado aquí. Son cinco años de mi vida que no puedo recuperar, cinco años de la vida de mis padres que no podemos recuperar”, expresó en octubre.

