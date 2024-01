Rihanna sube la temperatura, al modelar un conjunto de lencería en color rosa

Este año puede marcar el regreso de Rihanna a la escena musical, pero mientras tanto ella ha subido la temperatura en Instagram con una colección de fotografías que la muestran en su faceta de modelo, usando un conjunto de lencería de su línea Savage X Fenty en color rosa.

La cantante considera esas prendas como las ideales para el Día de San Valentín, pero también modeló un sostén con estampado, que dejó ver el tatuaje que tiene bajo su pecho. Su look lo complementó con collares y leggings de color gris.

Desde hace dos años Rihanna comenzó a ser cuestionada acerca de cuándo piensa lanzar un nuevo álbum. Nunca ha dicho una fecha exacta, pero hace un mes dio detalles a Access Hollywood acerca de sus planes para volver a presentarse en concierto: “Bueno, siempre vamos a volver de gira. Pero siento que quiero hacer una gira cuando haya nueva música. Ya sabemos lo que será, con las canciones que he interpretado en mi último tour. Eso fue hace mucho tiempo. Siento que es justo que mis fans obtengan lo que han estado esperando, que es música nueva. Después de eso, simplemente haremos explotar todo”.

Poco a poco la artista ha estado trabajando en el estudio, pero es una perfeccionista: “Me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor, tal vez seguirá tardando una eternidad y tal vez nunca salga y no, no estoy dispuesta a eso. Así que quiero jugar. Y por juego quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, pero no puedo decirlas en voz alta todavía”.

En 2002 Rihanna grabó dos canciones para el soundtrack de la película de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”: “Born Again” y “Lift Me Up”; esta última fue nominada al premio Oscar. La línea de lencería Savage X Fenty ha sido su prioridad, y la ha convertido en una exitosa empresaria, generando millones de dólares en ganancias a nivel mundial.

