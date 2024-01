Se estrena el trailer de “Back To Black”, la película biográfica de Amy Winehouse

El año pasado se informó acerca del rodaje de “Back To Back”, la película biográfica de la cantante británica Amy Winehouse, quien falleció en 2011. Ahora se ha estrenado el trailer, que muestra en el papel principal a la actriz Marisa Abela.

Los fragmentos de las escenas muestran varios momentos en la vida de Winehouse, como su primera presentación en un club londinense, la grabación de su álbum debut, su romance con Blake Fielder-Civil y la sesión en la que le hacen un tatuaje. El filme producido por las compañías StudioCanal, Focus Features y Monumental cuenta con la aprobación de la familia de la cantante.

“Back To Back” fue dirigida por Sam Taylor-Johnson, conocida por el éxito de 2015 “Fifty Shades Of Grey”; el guión fue escrito por Matt Greenhalgh. En la película también actúan Jack O’Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan y Lesley Manville. El estreno en Inglaterra será el 12 de abril y en Estados Unidos el 10 de mayo.

La cinta incluirá muchos de los éxitos de Amy Winehouse, como “Rehab”, “Tears Dry On Our Own” y “You Know I’m No Good”, ahora interpretados por Abela, actriz de 27 años que se dio a conocer en series de televisión británicas y que con “Back To Black” podría convertirse en una estrella a nivel mundial. Ella escribió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “Estoy muy emocionada de que estén a punto de ver en qué hemos estado trabajando tan duro”.

En un comunicado Taylor-Johnson resaltó el talento de la actriz, señalándola como la ideal para interpretar a la cantante: “Descubrir un talento como Marisa Abela es como encontrar polvo de oro. En el momento en el que miró el lente de la cámara en su primera audición, supe que era la actriz perfecta para interpretar a Amy Winehouse. Puso una enorme cantidad de trabajo, atención a cada detalle y entrenó diariamente durante horas para poder cantar durante toda la película. Ella no imita a Amy, la habita”.

