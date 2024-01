El nuevo entrenador de Brasil considera que la Canarinha debe aprender a jugar sin Neymar

🚨GRAVE: Dorival Júnior, novo treinador da Seleção Brasileira, foi demitido do Santos em 2010 após ser desrespeitado por Neymar durante partida contra o Atletico-GO na Vila Belmiro.



Após ser desrespeitado, Dorival afastou Neymar do time e acabou pagando com o emprego. pic.twitter.com/5QUUjCl4e8