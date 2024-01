Las mejores formas de parar un dolor de cabeza

Casi todo el mundo tiene uno alguna vez, pero estas medidas pueden ayudarte a cortar el dolor de cabeza de raíz e incluso prevenirlo.

By Lisa L. Gill

Te duele la cabeza. Tal vez estuviste mirando tu computadora o teléfono demasiado tiempo. O te saltaste el desayuno, no dormiste bien o te estresaste manejando en el tráfico. Pero ahora que ya está aquí, ¿qué puedes hacer para deshacerte de ese dolor de cabeza y cuándo es señal de que podría ser algo más grave?

Desde medicamentos hasta curas naturales y terapia conductual, existen más tratamientos que nunca para aliviar el dolor de cabeza. Y eso es importante, porque casi todo el mundo tiene dolores de cabeza y algunos los tenemos con frecuencia. De hecho, una encuesta representativa a nivel nacional (PDF) de Consumer Reports de 2022 realizada a 2,185 estadounidenses adultos encontró que el 88% dijo que tenía dolor de cabeza al menos algunas veces, y 1 de cada 5 personas tenía uno al menos una vez a la semana.

Pero las personas a menudo minimizan la gravedad del problema y no buscan ayuda lo suficientemente pronto, dice la doctora Teshamae Monteith, MD, jefa de la división de dolores de cabeza de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Aquí te ayudaremos a determinar qué tipo de dolor de cabeza podrías tener, cómo obtener alivio, qué funciona y cuándo saber si es el momento de buscar atención médica.

Conoce tu dolor de cabeza

El primer paso para afrontar un dolor de cabeza es saber qué tipo tienes. Es un poco complicado porque los dolores de cabeza vienen de muchas maneras. La International Headache Society (Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza) ha identificado cientos de tipos, desde dolores de cabeza tensionales y migrañas más comunes hasta las cefaleas en racimo, menos típicos pero debilitantes y casos raros como el que aparece después de comer un helado demasiado rápido.

Saber la variedad que puedes padecer es importante. El tratamiento variará según el tipo, así como según la intensidad y frecuencia y lo que los desencadena. A continuación, detallamos las características clave de algunos tipos de dolores de cabeza comunes o graves, además de qué hacer al respecto.

Síntomas: Dolor leve a moderado en la parte frontal de la cabeza o alrededor de los ojos que se extiende como una banda apretada. A menudo comienza unas horas después de despertarse y dura de 4 a 6 horas. Se llaman crónicas cuando las tienes 15 días al mes o más.

Causas: El estrés, el mal sueño, la fatiga visual, el esfuerzo excesivo, la mala postura y otros motivos pueden activar terminaciones nerviosas llamadas nociceptores. Estas envían mensajes a través del nervio trigémino, que va desde el revestimiento que rodea el cerebro hasta la boca, el cuello, los oídos, los ojos y la garganta, tensando el cuero cabelludo y el cuello.

Tratamientos: El paracetamol de venta libre (Tylenol o genérico) puede ayudar, al igual que un medicamento antiinflamatorio no esteroideo de venta libre o AINE (por sus siglas en inglés), como ibuprofeno (Advil o genérico) o naproxeno (Aleve o genérico). Ten cuidado: tomar AINE en dosis altas o durante más de nueve días puede provocar dolores de cabeza por uso excesivo o rebote.

Síntomas: Dolor de moderado a intenso, generalmente en un lado de la cabeza y, a veces, en el cuello, que dura desde unas pocas horas hasta varios días y empeora incluso con una actividad leve. A menudo se acompaña de náuseas y auras (viendo estrellas, zigzags o luces intermitentes) que pueden afectar la visión, el habla y el movimiento. La etapa final puede sentirse como una resaca: dolor, confusión y rigidez en el cuello.

Causas: Estrés, mal sueño, cambios de clima, olores fuertes, alcohol, ciertos alimentos (como chocolate y carnes curadas) y exposición a la luz solar o luces brillantes, intermitentes, fluorescentes o LED.

Tratamientos: El paracetamol, un AINE (medicamento antiinflamatorio no esteroideo por sus siglas en inglés) o ambos podrían ayudar, al igual que una pastilla como Excedrin, que combina paracetamol, aspirina y cafeína. Para las migrañas graves, se pueden recetar medicamentos llamados triptanos. Los efectos secundarios incluyen náuseas, somnolencia y mareos, y el uso frecuente de AINE y paracetamol puede provocar dolores de cabeza de rebote.

ALERGIA/SINUSITIS

Síntomas: Una presión sorda generalmente en uno o ambos lados de la cabeza y los ojos. A menudo se acompaña de congestión, fiebre o, a veces, flema nasal descolorida y puede durar varios días seguidos.

Causas: Congestión e inflamación, llamada sinusitis, provocada por fiebre del heno u otra alergia, o una infección respiratoria como un resfriado o gripe.

Tratamientos: Prueba un descongestionante de venta libre que contenga pseudoefedrina, ya sea como medicamento independiente o en combinación con un analgésico como el ibuprofeno, disponible en forma de pastilla o líquido, para reducir la congestión nasal. También podrías considerar un aerosol nasal como Afrin. Para evitar la irritación nasal y el riesgo de dolores de cabeza de rebote, no uses un aerosol nasal durante más de 3 días. (Lee más sobre cómo tratar las alergias estacionales).

Síntomas: Un dolor de cabeza poco común pero muy doloroso, oficialmente llamado cefalea trigémino-autonómica, que causa un dolor agudo detrás de un ojo o en la sien. Con frecuencia se acompaña de congestión, secreción nasal, ojos llorosos y párpado caído. El dolor intenso suele durar solo unos minutos y aparece en oleadas. Puede haber ataques diarios durante algunas semanas o meses y luego ninguno durante meses o años.

Causas: A pesar de la congestión y la secreción nasal, estas no están relacionadas con alergias. La causa no está clara, pero parece estar vinculada tanto con el sistema nervioso trigémino como con el hipotálamo, una parte del cerebro que supervisa la regulación hormonal.

Tratamientos: Si este es tu primer ataque, busca atención médica inmediata para descartar un derrame cerebral u otro problema grave. Si se diagnostica como dolor de cabeza en racimos, es posible que te administren oxígeno al 100% a través de una mascarilla y, si eso no ayuda, posiblemente un triptán.

Síntomas: Dolor de cabeza que aparece dentro de las 24 horas posteriores a la última vez que consumiste cafeína. Puede sentirse en ambos lados de la cabeza y en las sienes, junto con fatiga, náuseas, irritabilidad y estado de ánimo deprimido.

Causas: El consumo regular de cafeína afecta los niveles de ciertas sustancias químicas en el cerebro, incluidas la adenosina, la dopamina y la adrenalina, de maneras complejas. Privar a tu cuerpo de cafeína puede alterar esa química, provocando dolores de cabeza y otros síntomas.

Tratamientos: Consumir una bebida con cafeína o una pastilla como Excedrin, que contiene cafeína, puede ayudar. Prueba también un analgésico de venta libre como acetaminofeno (paracetamol), ibuprofeno o naproxeno. Si estás tratando de consumir menos cafeína, es mejor reducir lentamente su consumo que dejarlo de golpe. (Lee más sobre los efectos de la cafeína en la salud ).

Por qué las migrañas son difíciles de tratar

Los investigadores ahora saben que las migrañas no son, como se pensaba anteriormente, un trastorno psicológico exclusivo de las mujeres muy nerviosas, ni siquiera un problema de alteración del flujo sanguíneo al cerebro. En cambio, se entienden como parte de un trastorno del sistema nervioso central que inflama las fibras nerviosas de los vasos sanguíneos que recubren la membrana protectora externa del cerebro.

Las migrañas, que tienden a ser hereditarias, son mucho más comunes en mujeres que en hombres. De hecho, son la afección incapacitante más común entre las mujeres de 50 años o menos, y solo el dolor de espalda está entre las principales causas de discapacidad en todas las mujeres, comenta Teshamae Monteith, MD, jefa de la división de dolores de cabeza de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Esto podría deberse a que las migrañas pueden ser provocadas por cambios en los niveles de estrógeno durante la menopausia, la menstruación o el embarazo, así como por la fluctuación de los niveles hormonales causada por las píldoras anticonceptivas o la fertilización in vitro.

Y por muy comunes que sean los dolores de cabeza, el número real de personas que padecen migrañas puede ser mucho mayor, asegura Monteith, porque la afección a veces se diagnostica erróneamente. Aproximadamente un tercio de los estadounidenses cree que ha tenido al menos una migraña que no fue diagnosticada, según la encuesta de CR de 2022.

El motivo es debido a que las migrañas pueden confundirse fácilmente con dolores de cabeza tensionales y especialmente dolores de cabeza sinusales, expresa Monteith. “Las personas pueden consultar al médico especialista porque tienen síntomas sinusales, lo cual también es común en la migraña”, expone.

Y si experimentan auras, que pueden causar visión borrosa, manchas o destellos de luz, pueden acudir a un oftalmólogo para que les oriente, añade.

Si tienes esos síntomas, recomienda consultar a tu proveedor de atención primaria o a un neurólogo. También consulta a uno de esos proveedores de atención médica si tus síntomas de migraña son tan graves que interfieren con tu vida diaria en el trabajo o en el hogar, o si ocurren con tanta frecuencia que necesitas analgésicos de venta libre más de una vez a la semana.

El médico podría recetarte un triptán como sumatriptán o frovatriptán para tratar ataques graves.

O si sufres migrañas frecuentes, pregúntale a tu médico acerca de los medicamentos recetados recomendados por la American Academy of Neurology (Academia Estadounidense de Neurología) para prevenir ataques, como metoprolol, propranolol u otro betabloqueante, o topiramato, divalproex sódico u otro antiepiléptico.

¿Sientes que se avecina un dolor de cabeza? Haz esto.

Ningún tratamiento funciona para todos por igual, pero aquí hay algunas opciones que puedes probar. Cualquiera que sea el enfoque que adoptes, hazlo tan pronto como sientas que se aproxima, no después de que haya tenido la oportunidad de afianzarse.

1. Toma la dosis máxima de un analgésico de venta libre. Advil, Aleve o Tylenol, o una versión genérica, a menudo ayudan, especialmente si se toman temprano y en la dosis máxima recomendada. Advertencia importante: no te excedas. Las dosis altas aumentan el riesgo de efectos secundarios y tomar analgésicos de venta libre más de 9 días al mes puede provocar dolores de cabeza.

2. Hidrátate. La deshidratación puede desencadenar migrañas y empeorar los dolores de cabeza. Trata de beber al menos 8 vasos de agua de 8 onzas cada día, y hasta unos 12.

3. Ve a un lugar en silencio y a oscuras. Acuéstate en una habitación tranquila con las luces bajas o apagadas para reducir la estimulación y ayudarte a relajarte.

4. Usa frío o calor. Una compresa o un baño caliente pueden ayudar con el dolor de cabeza tensional. Una bolsa de hielo o una mascarilla fría alivian la migraña.

5. Masajear y estirar. Para un dolor de cabeza tensional, concéntrate en los músculos del cuello y los hombros. Eso también podría ayudar con la migraña, al igual que masajear las sienes y la parte posterior de la cabeza.

6. Prueba el jengibre. Quizás suene extraño, pero varios estudios sugieren que consumir esta especia antiinflamatoria, ya sea la raíz misma o en polvo, puede aliviar las migrañas.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de febrero de 2024 de la revista Consumer Reports.

