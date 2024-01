Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 12 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 252,689 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,230,695 seguidores. El artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que recogió 252,689 likes. “Amigos behind the scenes Cuando me preguntan por qué decidí grabar en Alaska?? Pues… fue la culpa de la rutina ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 113,114 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 37,769,977 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 113,114 me gusta de su comunidad. “Haiiiiiiiiii I’m guest-judging #DragRace TONIGHT at 8/7c on @mtv!!! ”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Francisca : 26,840 Likes

La actriz y presentadora de televisión Francisca (@francisca) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 4,541,814 followers. En su última publicación, Francisca ha conseguido un total de 26,840 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “La dulce espera tiene sus retos Pobre @franczampogna ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Maribel Guardia: 17,939 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,166,372 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es conocido por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación cosechó 17,939 me gusta. “Sé amable la vida es un espejo Les mando besos Look: @chictefi ”, escribió en ella.

5- Geraldine Bazán : 15,188 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,670,829 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 15,188 likes. “GRATITUD#díamundialdelagratitud @elissasbb @mirandasbb”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: