Texas toma un parque en Eagle Pass y bloquea a agentes federales que procesan a inmigrantes

Funcionarios del estado de Texas bloquearon abruptamente a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza (CBP) para que no ingresaran y patrullaran un área pública en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, dijeron dos funcionarios estadounidenses a CBS News el jueves.

Después de tomar el control de Shelby Park en Eagle Pass, las unidades de la Guardia Nacional de Texas desplegadas por el gobernador republicano Greg Abbott han impedido que los agentes de la Patrulla Fronteriza ingresen al área, dijeron los funcionarios federales.

La Patrulla Fronteriza ha utilizado el parque recientemente para retener a los migrantes en un área de espera al aire libre, antes de ser transportados para su posterior procesamiento y lo hicieron así incluso el mes pasado, cuando los cruces de inmigrantes indocumentados se dispararon a niveles récord.

El jueves temprano, funcionarios del estado de Texas también impidieron que los barcos de la Patrulla Fronteriza patrullaran esa área del Río Grande, dijo uno de los funcionarios, solicitando el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

“Están negando la entrada a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que realicen nuestras tareas”, dijo el funcionario a CBS News, señalando que no están seguros de “qué autoridad tienen (los funcionarios de Texas) sobre el gobierno federal”.

Según la ley federal, la Patrulla Fronteriza tiene la responsabilidad legal de procesar a los migrantes en suelo estadounidense y determinar si los detiene, los transfiere a otra agencia, los deporta o los libera en el país, en espera de una audiencia judicial.

Inmigrantes esperan para ser procesados por la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas, el 20 de diciembre de 2023. Crédito: FRANCOIS PICARD | AFP / Getty Images

El alcalde y los residentes de Eagle Pass protestan

El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas. dijo en un video publicado en Facebook, que recibió una llamada de funcionarios del DPS el miércoles para informarle que el gobernador Greg Abbott había firmado una declaración de emergencia y que los oficiales tomarían “control total” de 47 acres de Shelby Park indefinidamente.

“Esa no es una decisión que acordamos. Esto no es algo que quisiéramos. Esto no es algo que hayamos pedido como ciudad”, dijo Salinas en el video.

Salinas dijo a Texas Tribune que le dijeron que el motivo de la operación es evitar que los inmigrantes crucen ilegalmente el Río Grande hacia Texas.

“Condenamos enérgicamente el truco fronterizo del gobernador y le pedimos que revierta su decisión y respete el estado de derecho, los derechos humanos y la cooperación transfronteriza”, dijo la Coalición Fronteriza de Eagle Pass en un comunicado.

En junio, el alcalde Salinas aceptó, sin la aprobación del ayuntamiento, una solicitud del DPS para declarar el parque como propiedad privada para que la policía estatal pudiera arrestar a los inmigrantes por invasión de propiedad privada.

Después de que los residentes se quejaran de la medida de Salinas, el concejo municipal y el propio Salinas votaron para rescindir el acuerdo original con el DPS.

La oficina del gobernador Abbott respondió a la situación en Eagle Pass

Renae Eze, portavoz del gobernador de Texas Greg Abbott, dijo en un comunicado que Texas está utilizando diferentes tácticas para disuadir a las personas de cruzar la frontera ilegalmente y culpó a las políticas de inmigración de la administración Biden.

“Texas seguirá desplegando soldados de la Guardia Nacional de Texas, agentes del DPS y más barreras, utilizando todas las herramientas y estrategias para responder a la actual crisis fronteriza del presidente Biden”, dijo Eze.

Eze también citó la declaración de emergencia de Abbott, que el gobernador firmó originalmente en mayo de 2021 y renovó en diciembre. Pero no mencionó la ocupación del parque de Eagle Pass.

