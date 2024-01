Las temperaturas bajo cero pueden provocar que incluso las tuberías interiores se congelen

By Mary H.J. Farrell

Cuando las temperaturas caen en picado, el riesgo de que las tuberías se congelen y exploten aumenta tremendamente. De hecho, las tuberías rotas son una de las causas más comunes de daños en la propiedad durante el clima frío y pueden causar miles de dólares en destrozos por agua: fácilmente $5,000 o más, según el Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar (IBHS, por sus siglas en inglés).

Aquellas que corren mayor riesgo son las de espacios interiores sin calefacción, como sótanos, áticos y garajes. Pero incluso las tuberías que atraviesan gabinetes o paredes exteriores pueden congelarse. La buena noticia es que hay algunas cosas sencillas que puedes hacer para mantener el agua corriente y la casa seca.

“El aislamiento de las tuberías puede costar tan solo 50 centavos por pie lineal en tu ferretería local”, dice Susan Millerick, portavoz de IBHS. “Por no mucho más de lo que te costaría comprar la aspirina que necesitarías, puedes evitar fácilmente los dolores de cabeza de la limpieza, la pérdida de recuerdos preciados y el costo del deducible del seguro”. Recuerda aplicar generosamente aislamiento para proteger las tuberías más vulnerables.

Tanto el IBHS como la Cruz Roja Estadounidense, que se dedica a la preparación para emergencias, tienen consejos útiles sobre cómo evitar que las tuberías se congelen y cómo descongelarlas si lo hacen.

Cómo evitar el congelamiento

Una vez que la temperatura comienza a bajar afuera, debes tomar medidas en el interior para mantener las tuberías calientes y el agua corriendo. La investigación realizada por el Building Research Council de la Universidad de Illinois muestra que el “umbral de alerta de temperatura” es 20 °F, especialmente si tienes tuberías sin aislamiento que atraviesan un espacio también sin proteger.

Algunas de las medidas que recomiendan los expertos pueden ir en contra de lo que tú pensarías que te ayudaría a conservar agua y calor, pero el gasto adicional no es nada comparado con lo que te costaría una factura de reparación. Aquí te mostramos lo que debes hacer:

Mantén las puertas del garaje cerradas, especialmente si hay líneas de suministro de agua en este lugar.

Abre las puertas de los gabinetes de la cocina y el baño para permitir que el aire más caliente circule alrededor de las tuberías, especialmente si los fregaderos están en una pared exterior. (Si tienes niños pequeños, asegúrate de eliminar los limpiadores y productos químicos domésticos nocivos).

Deja que el agua fría gotee de un grifo que venga de tuberías expuestas. Hacer correr agua a través de la tubería, incluso aunque sea un chorrito, ayuda a evitar que las tuberías se congelen.

Pon el termostato ajustado a la misma temperatura durante el día y la noche. Una vez más, durante una ola de frío no es el momento de bajar la calefacción por la noche para ahorrar unos cuantos dólares en la factura.

Si planeas estar fuera de casa durante el clima frío, deja la calefacción encendida, a una temperatura no inferior a 55° F.

A largo plazo, añade aislamiento a los áticos, sótanos y espacios reducidos. Esto mantendrá temperaturas más altas en esas áreas. Y para evitar corrientes de aire, sella las grietas y aberturas alrededor de las ventanas, puertas y en los alféizares, donde la casa descansa sobre sus cimientos.

Cómo descongelar tuberías heladas

Si abres un grifo y solo sale un chorrito de agua, es muy posible que tengas una tubería congelada. “Si sospechas que las tuberías están congeladas, ten cuidado al descongelarlas porque si ya se han reventado, el agua saldrá e inundará tu casa”, comenta John Galeotafiore, quien supervisa las pruebas de productos para el hogar y energía de Consumer Reports.

Si una tubería se ha roto, cierra el agua en la válvula principal, que generalmente está en el medidor de agua o donde la línea principal entra a la casa. Si el agua sigue corriendo y ninguna tubería ha reventado, puedes seguir los siguientes pasos. (Por supuesto, si sospechas que hay un problema más grave, debes llamar a un plomero).

Abre el grifo. A medida que calientas la tubería congelada y el tapón de hielo comienza a derretirse, el agua puede fluir. Hacer correr agua a través de la tubería, por muy fría que esté, ayudará a derretir el hielo que el ella se encuentra.

Aplica calor a una sección de la tubería usando una almohadilla térmica eléctrica que la envuelva, un secador de pelo eléctrico o un calentador portátil (que esté alejado de materiales inflamables), o envolviendo las tuberías con toallas empapadas en agua caliente. Por muy tentador que sea, no utilices un soplete, un calentador de queroseno o propano, una estufa de carbón, ni ningún dispositivo con llama abierta; El calor elevado puede dañarlas o incluso provocar un incendio.

Pon calor hasta que se restablezca la presión total del agua. Revisa todos los demás grifos de tu casa para ver si tienes más tuberías congeladas. Si una tubería se congela, es posible que otras también lo hagan.

Llama a un plomero autorizado si no puedes localizar el área congelada, acceder a ella o si no puedes descongelar la tubería por ti mismo.

Calentadores portátiles para una habitación

Si necesitas calor adicional, puedes añadir un calentador en una habitación donde las tuberías puedan estar en riesgo. Y aunque no recomendamos usar uno de estos electrodomésticos en el baño, si realmente lo necesitas, asegúrate de que esté enchufado a una toma de corriente con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) y no uses un cable de extensión.

Si deseas agregar un poco más de calidez durante una ola de frío, aquí tienes calentadores portátiles que son excelentes para subir la temperatura de una habitación.

Honeywell Thermawave 6 HCE870W

Lasko Designer Series 6435

Lasko FH500

Lasko T22840

Vornado VH10

Tuberías congeladas 101

Si la temperatura exterior cae por debajo del punto de congelación, las tuberías podrían correr el riesgo de estallar. El editor principal de la sección de hogar de Consumer Reports, Eric Hagerman, explica qué hacer si te sucede a ti.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.