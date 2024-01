Grupo criminal secuestró a 9 colombianas que eran explotadas como escorts por el CJNG en México

La trata de personas es uno de los delitos más terribles que existen, y los grupos criminales dedicados a esta actividad han encontrado en México un propulsor, siendo los cárteles quienes aprovechan su dominio en ese país para captar más víctimas.

Si bien se han reportado muchos casos de secuestros de migrantes que cruzan por el territorio mexicano a manos de distintos grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está implementando lo que otras organizaciones internacionales de tráfico de personas: captar a la gente desde sus países de origen, llevarlas al extranjero y ahí explotarlas.

Así es la situación que actualmente enfrenta un grupo de entre 50 a 70 mujeres colombianas, quienes al llegar a México se les dice que tienen una deuda de 120,000 pesos mexicanos, por lo que son obligadas a trabajar como scorts para pagar lo que deben al cártel. Para obligarlas a hacerlo, les retienen su pasaporte.

En este contexto, hace una semana nueve de ellas desaparecieron tras acudir a una fiesta en el municipio de Cárdenas, Tabasco, noticia que fue dada a conocer por el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva en su programa de Imagen Televisión. Las jóvenes fueron secuestradas por un grupo criminal rival.

“Mami, te amo mucho, estoy bien, rece por mí”, ella es una de las 9 escorts colombianas que desaparecieron en #Villahermosa, #Tabasco, tras acudir a una fiesta. Todas fueron enviadas por Saulo David Sánchez Zetina, “El Jaguar”, quien encabeza una red de trata del #CJNG. pic.twitter.com/xo6MwdM9Ib — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 13, 2024

Los captores exigen que el líder que las reclutó y explotó, un hombre identificado como Saulo David Sánchez Zetina, alias “El Jaguar”, se entregue a cambio de liberarlas, pero la información indica que el sujeto huyó hacia Mérida, Yucatán.

Aunque no hay una denuncia formal por la desaparición de las colombianas, otras mujeres que vivían con ellas en una casa en Villahermosa fueron las que dieron a conocer la situación. Informaron que están vivas, pero las han golpeado mucho, algo que saben porque se pudieron comunicar con ellas.

“Mami, rece por mí”

Una de las mujeres secuestradas logró mandar un audio a su madre que vive en Colombia, en él le pide que rece por ella y sus compañeras, además le dice palabras de amor y le pide perdón “por todo”, en medio de un llanto que intenta reprimir.

Después habla sobre un niño que se llama Isma y le pide que le diga que lo ama y que lo extraña con toda su alma. Por último, temiendo lo peor, le dice a su familiar que pueden acudir a Bancolombia para cobrar un seguro.

Debido a la naturaleza de su trabajo y las condiciones por las cuales llegaron a México, conocer los nombres de las víctimas ha sido difícil, hasta ahora se sabe el de cinco: Nicol García, Mariana Garcés, Talía Velásquez, Valentina Pachón y Wendy Murcia.

Las autoridades de Tabasco dijeron no estar al tanto de la situación y agregaron que no pueden hacer nada mientras no exista una denuncia formal.

