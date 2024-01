Juan Soler dejó claro que no quiere llegar al altar con Paulina Mercado y esta es la razón

Juan Soler y Paulina Mercado sorprendieron al público a finales del año 2023 con un par de fotografías en las que se dejaron ver con un ostentoso anillo de compromiso, lo que hizo sonar las campanas de boda entre los famosos.

No obstante, recientemente la pareja dio a conocer que llegar al altar no está dentro de sus planes. Esto no evita que busquen celebrar su amor de otra forma y en compañía de sus seres queridos.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ que la conductora Paulina Mercado se sinceró sobre la manera en la que busca honrar su relación con el argentino: “Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos. Comprometernos frente a ellos, que vean que esto es en serio y hacerlos partícipes”, señaló.

Con respecto a los anillos que mostraron a través de redes sociales, la famosa indicó: “Les voy a decir, es un anillo de compromiso de vida. Es un compromiso de amor. Es un compromiso de vida nada más”.

Por su parte, Juan Soler compartió su sentir sobre el rumbo que tomará su relación con Paulina Mercado, no quieren que sean las leyes humanas las que determinen si deberán estar juntos o no.

“No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”, expresó. “Yo me enfrenté al compromiso, frente an mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama. No quiero ni un juez, ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida. Sí, sí es un anillo de compromiso”.

Seguir leyendo:

• Juan Soler revela el consejo que se arrepiente haberle dado a su pareja, Paulina Mercado

• Juan Soler pide tolerancia a quienes lo acusan de machista y misógino

• Juan Soler se queda sin trabajo y se despide de “Sale el Sol” tras polémicos comentarios