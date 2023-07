Juan Soler revela el consejo que se arrepiente haberle dado a su pareja, Paulina Mercado

A finales de diciembre de 2022, en TVNotas te dimos a conocer que Juan Soler y la conductora Paulina Mercado habían comenzado una relación sentimental. Esto luego de que fueran captados por el lente de nuestra revista muy cariñosos en un supermercado de Santa Fe.

A los pocos días, la pareja confirmó en el programa Sale el sol, que tras una larga amistad decidían darse una oportunidad en el amor y estaban en etapa de conocerse.

Aunque hace unos meses, Juan Soler se despidió del matutino para continuar con otros proyectos profesionales, la pareja sigue disfrutando su romance y recientemente ofrecieron una entrevista al periodista Alberto Peláez en su canal de YouTube.

En el encuentro con el periodista, dejaron claro que todo comenzó desde su gran amistad, en la cual incluso Paulina Mercado le habla de sus relaciones y hasta consejos para seducir a los galanes con los que salía.

Juan Soler lamentó haber aconsejado a Paulina Mercado

Tanta era su confianza, que Paulina le contó a Juan que iba ser la primera noche que pasaría con su novio, confundida por no saber qué ponerse, Juan le dijo qué prendas llevar para sorprender al galán.

“Hay un consejo del cual me arrepiento hasta la fecha. Resulta que me dice: ‘Oye, es mi primer viaje con mi novio. Es el primer viaje que me quedó con él y no sé qué ponerme’ y le dije qué ponerse y le fue muuy bien”, dijo Juan Soler.

¿Qué le recomendó Juan Soler a Paulina Mercado para seducir a su novio?

“Tuvo éxito (el consejo de Soler). Me recomendó ponerme unos calzones blancos, sexys, pero no mucho, esos con poco encaje y me dijo: ‘Te pones una camisa de hombre con los botones desabrochados y sales así’”, finalizó Paulina Mercado, quien actualmente disfruta su relación con Juan Soler.

La conductora sigue formando parte del matutino Sale el sol, mientras que Juan Soler se despidió del programa a finales de abri y más tarde reveló que se fue para grabar una película, entre otros proyectos, con lo cuales retoma su carrera de actuación.

