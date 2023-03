Juan Soler recibe críticas por apoyo a leyes transfóbicas y le recuerdan cuando tuvo intimidad con una cabra

Una pregunta enfocada a las parejas de Juan Soler puso al argentino en el ojo del huracán, pues a partir de ahí dio su opinión, misma que fue calificada como un presunto discurso de odio dedicado a la comunidad transexual.

Fue en el programa mexicano “Sale el Sol”, durante una dinámica que llevaron a cabo los presentadores, donde se le hizo el siguiente cuestionamiento: ¿Todas tus parejas se parecen en algo?.

Ser trans no está de moda. Que hablen de nosotras y nos alucinen hasta en la sopa es lo que está de moda, ¿verdad, @juansolervalls?



El que en pan piensa, hambre tiene.pic.twitter.com/cvpsmNgQ1l — Láurel Miranda (@laurelyeye) March 1, 2023

“Se parecen en el género, son todas mujeres. Esos amores modernos de mujeres con pene, no me gusta. Esa nueva generación, no. ¡Yo no estoy en la modernidad, nada más! Me gustan mujeres que tengan lo suyito de nacimiento”, respondió el actor.

Además, Juan Soler reafirmó su postura respecto a las leyes transfóbicas, en su cuenta de Twitter, ya que demostró su apoyo cuando Eduardo Menoni escribió: “Golpe al lobby LGBT El comité de la Cámara de Representantes de Wyoming ha prohibido a los estudiantes transgénero competir en deportes femeninos ¿Apoyas esta gran medida?”, a lo que el también presentador comento: “Apoyo total, 100 %”.

Recriminan a Juan Soler su interacción íntima con un animal

Tras sus polémicas declaraciones, los usuarios de redes sociales cuestionaron la moralidad de Juan Soler y difundieron un video, en donde el presentador reveló al programa ‘Miembros al Aire’ que una cabra le practicó sexo oral.

“Qué horror [contarlo], las cabritas tienen una forma muy especial de succionar con la boquita, no te muerden. Éramos cinco amigos en fila, yo era el número tres y se sintió muy bien”, contó el actor en aquella ocasión.

Como era de esperarse, los internautas reprobaron el acto de Juan Soler con el animal y su manera de expresarse de las personas transexuales. No podía saberse. Juan Soler apoya leyes transfóbicas, ah, pero no fueran leyes antizoofilia porque se nos ataca. Este tipo de güeyes es un ejemplo de TODO lo que está mal. Animalitos como mi Samba (que fue violada por un zoofílico como él) seguramente les desean lo peor. 🤡 https://t.co/arU9NLFzwv pic.twitter.com/yllJqMF0GT— G Arnauda (@GArnauda) March 4, 2023

