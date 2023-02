Así luce el tatuaje que Juan Soler se hizo a juego con su novia Paulina Mercado

El romance protagonizado por Juan Soler y Paulina Mercado parece ir viento en popa, así lo ha demostrado la parejita desde redes sociales con diversas postales de sus escapadas, así como de los momentos que comparten entre familia y amigos.

Sin embargo, recientemente hubo una hazaña que los famosos decidieron emprender juntos, misma que desde el primer minuto dio de qué hablar entre los fanáticos. Se trató de un tatuaje que realizaron en pareja como símbolo de la historia de amor que viven día a día.

La conductora Paulina Mercado habría sido la encargada de sacar a la luz este “secreto” en pareja a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos desde su cuenta de Instagram.

Y es que un usuario no dudó en poner fin a las especulaciones y cuestionó si el tatuaje en forma de luna que la presentadora posee también lo porta el argentino. Con una sonrisa en el rostro, Mercado confirmó la noticia y adelantó que dicho tatuaje tiene un significado muy importante para ambos.

“Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto y, de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos en las que le ponemos la canción de “Fly me to the moon“, contó dentro de sus historias.

Ese no fue el único detalle que la famosa compartió durante su dinámica, pues también se aventuró a revelar que si bien ella había elegido su muñeca para lucir el romántico diseño, Juan Soler optó por el torso para tatuarse una frase complementaria en la que se lee: “El amor está en el aire, la lealtad está en la…”, escrita en inglés.

