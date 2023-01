Juan Soler festejó sus 57 años junto a Paulina Mercado en una íntima cena

El actor argentino-mexicano Juan Soler cumplió 57 años de edad, en una íntima cena junto a Paulina Mercado.

Soler nació en San Miguel de Tucumán, el 19 de enero de 1966, tiene la nacionalidad mexicana, país donde desarrolló su carrera en telenovelas del grupo Televisa.

En 2013 se unió a la cadena de Telemundo, con sede en los Estados Unidos de Norteamérica.

El 20 de diciembre del año 2003 se casó con la actriz argentina Maki Moguilevsky, pero se divorció en el año 2018.

Sus primeros trabajos se desarrollaron en Buenos Aires, donde estuvo en la serie juvenil Montaña rusa, junto a los actores Nancy Dupláa y Gastón Pauls, entre otros.

En 1991 fue que emprendió su viaje a México, hasta 2013 que cambió de afiliación para la cadena de Telemundo, con el que firmó un contrato de exclusividad.

Su primera telenovela de la cadena fue Marido en alquiler, en la que estuvo compartiendo protagonismo con Sonya Smith. En 2014 estuvo en Reina de corazones.

Con motivo de su último cumpleaños, hay que decir que Soler confirmó que había iniciado una relación con Paulina Mercado a finales de 2022. Esto luego de ser exhibidos por una revista de espectáculos.

En ese momento aseguraron que este romance estaba en las primeras etapas, no eran novios oficialmente a pesar de tener muchas cosas en común.

La conductora, de 50 años de edad, evidenció que su amistad previa fue clave para que este romance naciera.

“Ya no hay sorpresas, ya nos conocemos perfecto. Sé que le gusta, sé que no le gusta, qué le molesta, yo le daba consejos, él me daba consejos, ha sido una relación muy linda y creo que tenemos una igualdad de circunstancias”.

Después de unos dos meses de estas declaraciones, a ambos se les ha visto pasando momentos emotivos juntos, como lo fue la íntima celebración que tuvieron con motivo del cumpleaños del conductor.

“Hoy, de verdad, celebro tu vida, porque también celebro y festejo tu humanidad, tu forma de ser, tu amor, tu manera ser papá, el cómo te entregas a la gente, tu inteligencia, tu sabiduría. Eres un ser admirable y estoy feliz, de verdad, de estar en este momento compartiendo contigo”.

