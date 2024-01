“Me encantaría saber cómo hueles hoy”: Adamari López pone a temblar a un concursante de “¿Quién Caerá? con sus piropos

La puertorriqueña Adamari López se encuentra viviendo una nueva etapa en el ámbito profesional. Y es que recientemente se estrenó como conductora del programa “¿Quién Caerá?” de la cadena TelevisaUnivision.

A solo unos días de haber dado inicio a esta aventura, la famosa ya ha regalado inolvidables y divertidos momentos al público que se han vitalizado en redes sociales. Uno de los más recientes incluyó la demostración de su lado más coqueto ante uno de los participantes.

“Me encantaría saber cómo hueles hoy, ven y salúdame”, le pidió Adamari al concursante de nombre Gibran, quien no tardó en acudir al llamado de la famosa. “Este perfume es diferente, este no es el mismo que traías“, sentenció la boricua.

“Me puse este perfume para ver si te gusta este o el otro”, respondió sonrojado el concursante. “Y ahí me dices cuál te gusta”.

Sin embargo, ese no fue el único piropo que la actriz lanzó al joven. “Yo quiero que ustedes vean a Gibrán bien”, dijo Adamari López mientras tocaba sus brazos. “Tiene brazo fuertes… yo no sé si necesito un entrenador personal”.

Como resultado, este se ofreció a convertirse en su nuevo entrenador personal, lo que desató los aplausos del público de el programa “¿Quién Caerá?”.

Por su parte, la ex presentadora de “Hoy Día” se ha mostrado más que contenta por su nuevo show y la oportunidad que este le da de mantenerse en contacto con el público.

“Feliz y agradecida por este día! Hoy vuelvo a la TV y con un formato que me encanta y el que hicimos con muchísimo cariño! Gracias a todos por su cariño, las risas, la diversión y por el apoyo a este proyecto que inicia hoy a las 7PM/ 6C por @unimas @univision ¿Listos para #QuienCaeráUS?”, escribió para acompañar el carrusel de imágenes que compartió en Instagram el día de su estreno.

