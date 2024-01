Arrestan a dos personas por esconder drogas y armas en una guardería en Delaware

Autoridades informaron el viernes que dos personas, incluido el operador de una instalación de cuidado infantil en Delaware, fueron arrestadas por cargos de armas y drogas luego de una investigación centrada en el negocio.

La policía de Dover arrestó a Cameron Christmas, de 33 años, y Jessica Cooper, de 29, el jueves después de ejecutar una orden de registro en la guardería The Little Peoples LFCC 2, donde los detectives localizaron 93 gramos de cocaína, 26 gramos de crack, 302 bolsas de heroína, dos pistolas y más de $32,000 dólares.

En el momento de la búsqueda por parte de las autoridades había cuatro niños en la guardería. Todos fueron entregados a sus padres o tutores, según la policía.

Christmas y Cooper están acusados ​​de posesión de drogas, posesión de drogas con intención de entregarla, posesión de un arma de fuego o municiones por una persona prohibida, poner en peligro a niños, conspiración y posesión de parafernalia de drogas.

De acuerdo con las autoridades, Christmas estaba detenido y se le impuso una fianza en efectivo de más de $93,000 dólares. Mientras que Cooper se encontraba retenida con una fianza garantizada fijada en $49,700 dólares.

Los registros judiciales consultados por The Associate Press muestran que Christmas fue arrestado por tráfico y posesión de drogas en 2018. Se le permitió ingresar a un programa de desvío, pero incumplió repetidamente los requisitos.

Además, violó una política de tolerancia cero hacia las drogas, no asistió a las reuniones ni a las audiencias y no completó las tareas. Christmas fue arrestado nuevamente por cargos de drogas en 2022 y se le ordenó pagar una multa y costas judiciales después de declararse culpable de posesión de parafernalia de drogas.

Por otra parte, según los registros judiciales, Cooper pagó una fianza de $450 dólares para la Navidad de 2021 después de que la detuvieran con una orden judicial por no presentarse ante el tribunal acusada de abandonar la escena de un accidente. Se emitió otra orden después de que no se presentó a su juicio.

Mientras tanto, Cooper fue acusada en 2020 de obstaculizar el procesamiento. Posteriormente se retiró el cargo.

Cooper figura en la División de Corporaciones de Delaware como agente registrada de la guardería The Little Peoples LFCC 2, que se formó el 3 de marzo de 2022.

Los registros del condado de Kent también la señalan como copropietario de la propiedad junto con Waynenicka Johnson, quien es la agente registrada de The Little People’s LFCC, que se formó en abril de 2017. Esa empresa se formó pocos meses después de que la División de Ingresos de Delaware recibiera una sentencia en rebeldía de más de $60,000 contra Johnson por impuestos no pagados.

Los registros de licencias estatales enumeran la guardería como una “guardería familiar numerosa” para niños pequeños hasta niños en edad escolar, con una capacidad de 12 personas. La instalación fue inspeccionada por última vez en septiembre de 2023. Fue citada por incumplimiento de las regulaciones relativas a la comunicación con los padres, áreas al aire libre y custodia de archivos infantiles.

Los funcionarios ordenaron a la guardería que actualizara su manual para padres sobre la liberación de niños, así como que reparara dos puertas para asegurarse de que se cerraran y trabaran, así como garantizar que los archivos de los niños estén completos.

Los inspectores también descubrieron que dos niños necesitaban resultados de pruebas de detección de plomo en sangre y uno necesitaba una evaluación de salud y un registro de vacunación.

