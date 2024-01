Cientos de mexicanos en Los Ángeles tramitan credencial del INE para votar

Varios centenares de mexicanos residentes en el sur de California acudieron a la jornada especial de credencialización del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar su credencial de elector y tener la oportunidad de participar en los comicios presidenciales de su país, el próximo 2 de junio.

La jornada cívica se vio manchada por varios hombres y mujeres que se hacen llamar “youtuberos”, quienes realizaron labores proselitistas a favor del mandatario en turno, Andrés Manuel López Obrador.

Dichas personas esparcieron el rumor falso de que las puertas del Consulado General de México en Los Ángeles serían cerradas antes de la hora establecida para atender al público.

Supuestos “youtuberos” que son partidarios del partido Morena causaron alboroto y caos afuera del Consulado General de México en Los Ángeles. Crédito: JORGE LUIS MACÍAS | Impremedia

De inmediato se armó el alboroto, entre gritos e insultos, y dispersando comentarios falsos de que las autoridades consulares habían prometido que solamente habría trámites para la credencialización.

La información oficial de El Consulado General de México en Los Ángeles fue que no se requería cita para tramitar gratuitamente la credencial del INE, y causaron el enojo de quienes habían hecho cita para tramitar certificados de nacimiento, pasaportes u otro documento.

Cada mexicano debía presentar tres documentos de identificación: uno que acredita su nacionalidad, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio, aunque no era necesario que el documento este a nombre del titular que solicitaba la credencial del INE.

“No pude completar mi trámite”, dijo Rafael Saldívar, originario de El Grullo, Jalisco. “Traje una copia del acta de nacimiento y me rechazaron”.

Saldívar, residente de Huntington Park debió haber presentado un acta original.

Aunque iba acompañado de su esposa -quien sí tenía todos los documentos-, decidieron posponer la obtención de su credencial del INE para un futuro cercano.

No habrá candidatos independientes

Para la elección presidencial de México, ninguno de los ocho candidatos independientes obtuvo las firmas requeridas para inscribirse en la contienda.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el 7 de enero que, tras vencerse el plazo de recolección de 961,405 firmas de apoyo, fracasaron los intentos de entrar en la carrera presidencial el actor y productor de cine, Eduardo Verástegui, el exgobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, la odontóloga de Tamaulipas María Edgar Mares, el abogado Ignacio Benavente Torres, miembro de Pro-Libertad y Derechos Humanos en América, y el empresario Fernando Jiménez Chávez, entre otros.

De esa forma, hasta ahora solamente están confirmadas las candidaturas de Claudia Sheinbaum, candidata del partido oficialista Morena y la exsenadora Xóchitl Gálvez, contendiente por la coalición de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Falta conocer si el partido Movimiento Ciudadano lanzará a un candidato o no.

Mexicanos en LA esperan para tramitar su credencial de elector.

Falta que registren la credencial del INE

María Rodríguez, quien nació en Los Ángeles ya obtuvo la nacionalidad mexicana e hizo fila desde las 9:00 de la mañana afuera del Consulado General de México.

“Me interesa votar para que en México haya una diferencia y la gente pueda vivir como aquí”, dijo la mujer de 41 años, empleada en el Distrito Escolar Santa Mónica-Malibú. “Quisiera votar por un presidente que no sea corrupto”.

Otro objetivo para ella es obtener la documentación necesaria para recuperar las propiedades que dejo su padre, Guadalupe Rodríguez Sánchez, quien fue asesinado en Zacatecas, hace cinco años.

Sergio Mariscal, portavoz de la sede diplomática de México en Los Ángeles se mostró satisfecho por la respuesta de la gente.

“Rebasó nuestras expectativas”, dijo Mariscal. “También nos da gusto que las personas estén interesadas en participar en un proceso electoral en nuestro país, entonces creo que lo vemos con buenos ojos”.

Mariscal agregó que las personas que solicitaron su credencial del INE tienen que registrarse, porque el Consulado de México en Los Ángeles es la representación que está recibiendo más solicitudes, pero no necesariamente la gente se está registrando más que otras sedes diplomáticas en los Estados Unidos.

“Pedimos a las personas que no den por terminado su trámite una vez que vienen al consulado, sino que al recibir su credencial recuerden que tienen que ir a registrar esa credencial y elegir su modalidad de voto para asegurar que pueden votar [en la elección presidencial del 2 de junio]”.

La fecha límite para este registro vence el 20 de febrero.

Se podrá votar en 23 consulados

Héctor Osorio, un voluntario del programa votoextranjeto.mx recordó que los mexicanos radicados en el extranjero, además de las facilidades que otorga el Consulado General de México en Los Ángeles, para que sus compatriotas obtengan la credencial del INE, dijo que este organismo implementará el voto presencial en 23 sedes consulares: Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston.

Además, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle, Washington, D.C. , además de Canadá, y en Europa, Madrid y París.

“Los mexicanos de este lado consideramos un logro histórico que ya tenemos tres modalidades para votar desde el extranjero”, subrayó. “Es algo que veníamos sonando y que ya es una realidad”.

Miles con credencial confirmada

Por su parte, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) manifestó que, después de casi 20 años de lucha, los mexicanos residentes en Estados Unidos “hemos ganado al tener ya credencialización en cualquier parte del mundo; ganamos al poder tener diferentes métodos para votar en 2024, en la elección presidencial por internet, por correo postal y el mismo 2 de junio”, resaltó. “Los retos que tenemos son, que todavía mucha gente no se registra para el voto. Eso es uno de los candados que tenemos, de que tenemos que registrarnos todavía los y las residentes en el extranjero, para cada elección y eso realmente pues nos atrasa”.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) de los casi 12 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, el padrón electoral actual es de 1,425,750 ciudadanos de ese país que pueden emitir su voto: 792,255 son hombres y 633,495 mujeres.

Sin embargo, la lista nominal del electorado, es decir, ciudadanos con credencial confirmada del INE son 613,564: 333,947 hombres y 279,617 mujeres.

El desglose por entidad de origen de los residentes en el extranjero, en la sección del padrón electoral y lista nominal de credenciales confirmadas de recepción, son: Ciudad de México, 62,537; Jalisco, 62,078; Michoacán, 60,606; Guanajuato, 44,577; Guerrero, 39,713; Puebla, 34,927 y Oaxaca, 34,359.

“Vale la pena esperar por la credencial del INE”, valoró Gilberto de la Cruz, un pintor de Axochiapan, Morelos, de 54 años. “Yo vine a las 8:00 a.m. y, tan pronto como reciba mi credencial, me registraré porque quiero votar; quiero que haya cambios en mi estado, y votaré pensando en el beneficio de mi familia que está allá”.

Mientras, Celina Orozco, una vez hecho el trámite de su credencial del INE y recibir un comprobante, de parte de Karina Quintero, expresó: “Lo más importante es otra y que lo tomen en cuenta a uno. No sé mucho de política, pero yo votaría por un mejor presidente”.

Un apasionado de AMLO

Noyolotl Toltecatl, un artista zacatecano oriundo de Talpa dijo a La Opinión que, participar en el proceso cívico donde se busca la continuidad de un gobierno o el retorno de los partidos opositores declaró que “en un tiempo no teníamos esa actitud [sic], pensábamos que todo seguiría igual y, de repente, en 2018 llega un héroe, un presidente que en realidad está hablando por todos los mexicanos que, por muchos años han sido desposeídos”.

“Hemos visto caer el sistema y tenemos a un presidente que nos habla de la historia, de nuestros antepasados y del futuro de los mexicanos que van a gobernar al país, y está gobernando con hechos, moviendo al país y nos ha despertado a muchos”, añadió.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho grandes obras como el Tren Maya, programas de bienestar, creación de universidades, soberanía energética, construcción de carreteras, puentes, presas, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles, y otros.

¿Qué piensas d ellos índices de criminalidad y el hecho de que en el gobierno de AMLO se haya registrado la mayor cantidad de muertes en la historia, desde que se declaró la guerra al narcotráfico?, se le preguntó. “Bueno, eso es realmente el tema que nos quieren poner los de la derecha”, respondió.

“Que hay más índices [de muertes], sí, pero es como si toma el sexenio de Salinas [Carlos Salinas de Gortari], el sexenio de Fox [Vicente Fox], el sexenio de Calderón [Felipe Calderón], el sexenio de Enrique Peña Nieto y todos estos juntos, cuánto crimen hubo allí”, respondió Noyolotl Toltecatl.

“En el gobierno de Calderón subió 200%; Obrador no empezó la guerra contra el narco, fueron otros que básicamente eran genocidas. Él soltó el tigre, como se dice, no, y ahora, de repente, quieren que alguien que llegue y barra todo el desorden que hicieron. Eso no se vale”.

De acuerdo con Statista, en México se han registrado arriba de 40 muertes al años desde 2017.

Dónde tramitar la credencial del INE hasta el 27 de enero

Consulado General de México en Los Ángeles

2401 W. 6th. St, Los Ángeles, CA 90057



Consulados sobre ruedas (martes a sábado)

Oficina Jalisco

2166 Florence Avenue, Walnut Park, CA 90255.

Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos (FENINE)

514 W Anaheim St, Wilmington, CA 90744

“Mi Casa es Puebla”

328 S Indiana St. Los Angeles, CA 90063