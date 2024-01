Fijan fecha para partido amistoso entre España y Brasil en el Santiago Bernabéu

Las selecciones de España y Brasil jugarán el próximo 26 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu un partido amistoso contra el racismo, durante la primera concentración de este año del equipo que dirige Luis de la Fuente.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este lunes la fecha y el lugar del encuentro.

Además este partido se acordó con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) el pasado 5 de junio, para reforzar el compromiso contra la violencia y el racismo en el fútbol e intensificar las buenas relaciones existentes entre ambas.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | España recibirá a Brasil (@CBF_Futebol) el próximo 26 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.



🫱🏼‍🫲🏿 El partido internacional amistoso servirá para la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol.



Bajo el lema ‘Una misma piel’, el choque será el décimo entre españoles y brasileños, que se midieron por última vez en la final de la Copa Confederaciones en 2013, saldada a favor de Brasil (3-0) en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro.

De los nueve duelos anteriores, España consiguió dos victorias y dos empates, con ocho goles a favor y catorce en contra.

Vinicius: “Estoy aprendiendo; todavía quiero ser una persona mejor”

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr., autor de un triplete en la victoria ante el Barcelona (4-1) que le permitió al conjunto blanco alzarse con la Supercopa de España, reconoció que sigue “aprendiendo” y que quiere ser “una persona mejor”.

Vinicius, MVP de la final, reconoció que, a veces, quiere “hacer todo por el equipo” y que su carácter puede jugarle malas pasadas. Hoy de nuevo tuvo sus más y sus menos con el banquillo azulgrana tras el cuarto gol y la expulsión de Araujo.

“Me quedo muy triste, porque todos quieren pelear conmigo, porque saben que al final va a salir en la prensa, que Vinicius hace esto o aquello, pero yo intento estar muy tranquilo y muy centrado en el partido para ayudar lo mejor posible a mis compañeros”, dijo en la sala de prensa del Al-Awwal Park.

El brasileño, no obstante, admitió que a veces cruza la línea: “Yo no soy tonto y sé que, a veces, hablo demasiado y hago cosas que no tengo que hacer, pero estoy aquí para mejorar, quiero mejorar y estoy aprendiendo”.

