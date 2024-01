Jaime Jáquez Jr. anotó 15 puntos en victoria del Miami Heat pero terminó lesionado

La mala suerte tocó a la puerta de Jaime Jáquez Jr. este domingo en medio de su gran temporada de estreno en la NBA. El mexicoamericano sufrió una lesión que lo obligó a salir antes de tiempo en el encuentro que su equipo, Miami Heat, terminó consiguiendo una cómoda victoria con marcador de 104-87 ante los Charlotte Hornets.

Jaime Jáquez Jr. abandonó el duelo en el Kaseya Center de Miami después de terminar la primera mitad al presentar una distensión en la ingle izquierda que puso fin a la actuación del novato que terminó con 15 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y un robo. El mexicoamericano iba encaminado a otra gran actuación en la que pudo haber igualado su mejor cosecha de puntos esta temporada (31).

La lesión del Jáquez Jr. se intensificó durante el segundo cuarto y se hizo más notoria luego de dar una asistencia para un triple de Duncan Robinson. El mexicoamericano lideraba la ofensiva de su equipo hasta ese momento y a pesar de no jugar toda la segunda mitad terminó como el cuarto mejor anotador de Miami en el partido.

El novato estrella del Miami Heat, Jaime Jáquez Jr., recibió una dura falta cuando intentaba anotar ante la marca de Cody Martin y Nick Richards de los Charlotte Hornets. (Megan Briggs/Getty Images)

“Poco a poco empezó a empeorar durante el partido. No creo que sea tan grave, pero estamos analizando muchas medidas de prevención en este momento”, comentó Jaime Jáquez Jr. luego del encuentro de acuerdo con un reporte de ESPN en el que recuerdan que el jugador ya presentó una lesión similar antes del comienzo de la temporada de la NBA.

A pesar de estar en su primera experiencia en el campeonato norteamericano, Jáquez Jr. se ha convertido en una pieza habitual en el quinteto titular de Erik Spoelstra. El mexicoamericano ha disputado un total de 38 encuentros con su equipo esta temporada en los que promedia 30.6 minutos de juego, con 14 puntos, 3.9 rebotes y 2.7 asistencias.

De momento Jaime Jáquez Jr. se perderá los próximos dos partidos con el Miami Heat a la espera de que se determine el alcance exacto de la lesión en la ingle izquierda, así lo confirmó el coach del quinteto de Miami que este lunes se estará viendo las caras ante los Brooklyn Nets en el comienzo de una serie de dos encuentros.

El mexicoamericano Jaime Jáquez Jr. se ha convertido en una pieza importante dentro del equipo del Miami Heat a pesar de su 22 años y estar en su primera temporada en la NBA. (Harry How/Getty Images)

“No va a viajar (a New York). Tiene un problema en su ingle, pero no es tan severo como el que tuvo el año anterior antes de iniciar la temporada. No tengo idea cuando regresará a la acción. Definitivamente no soy médico experto, pero ya veremos”, comentó Erik Spoelstra, quien recientemente firmó una histórica renovación con Miami por ocho temporadas y $120 millones de dólares.

El Miami Heat, que también tiene a su máxima estrella Jimmy Butler con problemas de lesiones durante esta temporada se las han arreglado para conseguir un registro positivo con 23 victorias y 16 derrotas que los mantiene en el quinto puesto de la clasificación en la Conferencia Este de la NBA, a siete juegos de los líderes Boston Celtics (30-9).

Sigue leyendo:

– Jaime Jáquez Jr. clava el balón, encesta sobre LeBron y ayuda al triunfo de Miami contra los Lakers

– Jaime Jáquez Jr. es considerado como el robo del Draft de la NBA 2023

– Jaime Jáquez Jr. y la clave de su gran momento con el Heat: “Es importante tener la mente estable”