Mallorca de Javier Aguirre sufre una dura baja luego de la operación de Pablo Maffeo

El Mallorca de Javier Aguirre, que este martes disputará su encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Tenerife de la segunda división, perdió a uno de sus jugadores habituales luego de que se conociera este lunes que Pablo Maffeo había sido operado por lo que se perderá una cifra desconocida de partidos.

El lateral argentino pasó por el quirófano para corregir una lesión de los meniscos en su rodilla derecha que venía arrastrando desde hace ya varias semanas, por lo que se convierte en una sensible baja para el director técnico mexicano quien venía utilizando al jugador sudamericano habitualmente en el once titular del cuadro balear.

La información la confirmó el propio Mallorca en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, en donde el procedimiento que le practicaron al jugador que no tienen un tiempo específico de recuperación, aunque de acuerdo con reportes de la prensa española el lateral argentino se perderá al menos un mes de temporada.

El argentino Pablo Maffeo se ha convertido en una pieza fundamental en la defensa del Mallorca del mexicano Javier Aguirre esta temporada. (Rafa Babot/Getty Images)

“Pablo Maffeo ha pasado por el quirófano esta tarde. Tras las pruebas realizadas esta mañana en Barcelona por parte del doctor Cugat se confirmó el diagnóstico por que el se remitía. El lateral derecho requirió una artroscopia y reparación en el menisco interno de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación queda supeditado a la evolución del jugador”, anunció el club.

Maffeo, quien esta temporada ha protagonizado cruces con el astro brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, ha disputado un total de 17 de los 20 partidos que tiene el Mallorca esta temporada en LaLiga en donde marchan en el puesto 14. En la Copa del Rey el argentino ha jugado uno de los tres partidos que lleva el cuadro balear.

En la víspera del encuentro de este martes ante el Tenerife el propio Javier Aguirre había señalado que espera que Pablo Maffeo fuese operado al final de la temporada tomando en cuenta que ya había jugado con la molestia en la rodilla. Sin embargo, el cuerpo médico determinó que debía pasar por el quirófano sin esperar mucho más tiempo.

Pablo Maffeo marcando a Jude Bellingham en el juego disputado por el Mallorca ante el Real Madrid en el que el cuadro merengue se llevó la victoria. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

Javier Aguirre lanzó en contra de la Supercopa de España

El director técnico mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, mostró su punto de vista sobre la reciente Supercopa de España que se disputó nuevamente en Arabia Saudita y que terminó ganando el Real Madrid al imponerse al FC Barcelona (4-1).

“Todo apunta a que la Supercopa es una industria del fútbol, pero también es dinero. Ahora viene y te colocan cámaras en el vestuario o te graban mientras bebes agua en el banquillo. A mí eso no me gusta, pero son estos tiempos. Donde esté el dinero, todos contentos, quizás no tanto los aficionados”, comentó el estratega, quien recordó como ha evolucionado el torneo.

“La Supercopa ahora es un espectáculo, pero también un negocio. Cuando yo llegué en 2002 se jugaba a partido de ida y vuelta antes de iniciar LaLiga. Era, no diría aburrida, pero no significaba una gran entrada de dinero para los clubes”, comentó.

