Alto al racismo y más equidad fue el mensaje durante el desfile en honor a Martin Luther King Jr.

En el 39 desfile anual del día del doctor Martin Luther King Jr., miles de familias honraron el trabajo del más grande defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos.

Bajo el lema de “No puedo parar. No pararé. Voy a la Tierra Prometida”, decenas de miles de afroamericanos, latinos y gente de todas las razas y creencias religiosas se apostaron sobre las banquetas, desde la intersección de la avenida Western y el bulevar Martin Luther King.

Igual que el doctor King, las demandas de justicia social prevalecieron entre los participantes individuales, trabajadores, sindicalistas y autoridades de gobierno.

“Si el doctor King viviera entre nosotros, seguiría luchando con el ejemplo de la no violencia”, dijo a La Opinión, Pamela Steven, jefa de personal del SEIU Local 99.

“Eso es lo que yo le enseño a mi hijo de 29 años y a mis tres nietos. Para solucionar algo se debe ser racional, relajarse, y, sobre todo, como lo hacía el doctor King, consultar a Dios para nos guíe”.

Loreta Steven expresó que, además de la desigualdad en la educación, viviendas asequibles, oportunidades de empleo y bajos salarios, las minorías deberían trabajar unidas, no solo en Los Ángeles, sino en todo el país.

Algunas organizaciones pidieron un alto a la violencia por parte de las autoridades. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Necesitamos parar el racismo”, afirmó. “El racismo es real. Lo que debemos difundir es el amor”.

El desfile de Los Ángeles se considera como la celebración más grande y duradera del mundo, en honor a King Jr., quien este 15 de enero habría cumplido 95 años, desde su nacimiento en 1929, en Atlanta, Georgia.

King Jr., ministro Bautista, fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Lorraine Motel, Memphis, Tennessee.

El gran mariscal del colorido desfile fue la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, y la gran mariscal honoraria fue la Princesa Tiana, el personaje de Disney. También participaron las supervisoras Lindsey Horvath e Hilda Solís.

“El mensaje del doctor King nunca cambiaría; siempre sería el mismo”, declaró Ema Sharif, alcaldesa de la ciudad de Compton. “Para los latinos y afroamericanos él pediría igualdad y justicia”.

La comunidad latina fue parte importante del desfile en honor a MLK. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó: “Hoy honramos la vida y el legado del Dr. Martin Luther King Jr., quien trajo un cambio transformador al país y al mundo en nombre de nuestras comunidades más vulnerables”.

“Ahora, mientras enfrentamos la crisis de las personas sin hogar en nuestras calles, debemos continuar la misión del Dr. King”, añadió.

“La desigualdad es asombrosa, con más del 70% de los angelinos sin hogar siendo personas de color. Si bien hoy celebramos el legado del Dr. King, debemos volver a comprometernos a enfrentar esta crisis de nuestro tiempo. Es una cuestión de vida o muerte”.

“¿A dónde voy a vivir?”

La AIDS Healthcare Foundation aprovechó el desfile para destacar asequibilidad de la vivienda, gentrificación y falta de vivienda, además de buscar apoyo entre la población para una iniciativa que busca incluir en la boleta electoral de noviembre, la cual apunta a eliminar las restricciones contra el control de alquileres.

“Primeramente, estamos celebrando la vida del doctor Martin Luther King”, dijo Carlos Veliz, aliado de la organización www.JusticeforRenters.org.

“Una de las cosas por las que él [King] peleó duramente fue por la vivienda, justicia para la vivienda y sabemos que todavía hay mucha injusticia; las rentas están demasiado altas y hay abusos de parte de los dueños de propiedades”.

Veliz expresó a La Opinión que los votantes tendrán que seguir peleando, pero en el mes de noviembre se tendrá la oportunidad de votar para decidir sobre el control de renta.

A principios de 2023, partidarios de la organización Justicia para Renteros sometieron 810,000 firmas en apoyo de la llamada Ley de justicia para el alquiler (Justice for Rent Act).

El mensaje “¿A dónde voy a vivir?” tuvo eco entre las familias que vieron pasar a bandas de música, bastoneras y animadoras de escuelas secundarias, además de grupos ecuestres del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

“Se tiene que poner un alto a los precios estratosféricos de las rentas”, considero Rosalind Profit, una mujer afroamericana que trabaja con niños especiales. “Los altos pagos están asfixiando a las familias y el problema está afectando a todo el mundo”.

“¿Sabes quienes nos mataron?”

“Diles a nuestras madres quiénes nos asesinaron”, se podía leer en la manta que desplegaron decenas de participantes del comité Cease Fire (Alto al Fuego) del sur de California. y en donde aparecían decenas de rostros de niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres que perdieron la vida a manos de los agentes del orden en la ciudad y el condado de Los Ángeles.

“Alto a la matanza” clamaron las familias de los grupos “Justicia por el asesinato de Chi Joren”, además de los grupos Cry No More Project, Drive by Agony, Association of Deputy District Attorneys, Homicide Victims Memorial Foundation, Marsy’s Law for all y Los Angeles Crime Stoppers.

“Somos un grupo pacífico e invitamos a todos a ser parte de la ronda de soluciones”, dijo Tim Kornegay, quien como director de LiveFree California Coalition, dirige a una coalición de 20 organizaciones de afroamericanos comprometidos con la reducción de la violencia comunitaria y policial, y la rendición de cuentas de la policía.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, quien caminó junto con sus oficiales las tres millas hasta el final del desfile, cerca de la estación Leimert Park del Metro, valoró la promesa del doctor Martin Luther King, de ver el cambio que Estados Unidos se esfuerza por lograr.

“Creo que el desafío es encontrar la igualdad [para las minorías raciales], ser tratado y tener las mismas oportunidades como todos los demás estadounidenses”, dijo a La Opinión. “Ya sea en educación, vivienda o empleo, es fundamental que todos seamos identificados sin que el color de nuestra piel afecte el acceso a los servicios que disfrutamos como estadounidenses”.

¿Cree que algún día se pueda conseguir ese desafío?

“Tengo ese sueño. Creo que todos tenemos ese sueño. Nunca nos daremos por vencidos y es posible que no veamos su llegada completa. Pero nuestro compromiso es esforzarnos todos. Eso es por lo que oro”, abundó.

“Cese al fuego en Gaza”

Ondeando una bandera de Palestina y un mensaje de que “Una injusticia en cualquier parte del mundo es una amenaza para la justicia en donde sea”, el mexicano Alejandro Méndez declaro que la guerra en la Franja de Gaza “nos puede afectar a todos”.

“Como seres humanos no debemos de pelearnos unos con otros ni matar a una persona. El mundo debe de vivir en paz y siempre debe recurrir al diálogo y buscar la paz en el mundo, porque el mundo está muy mal, con tantas guerras que ha habido, con tantas amenazas a otros países y eso está muy, muy mal para nosotros como seres humanos”, consideró el inmigrante de Oaxaca.

Sin embargo, consideró que no se justificaban los ataques terroristas del grupo Hamás, que mataron en octubre de 2023 a más de 1,200 personas y secuestraron a varios cientos, provocando la reacción y la fuerte ofensiva militar de Israel.

Los bombardeos de Israel en los pasados 100 días han matado a aproximadamente 24,000 palestinos y 60,834 han sido heridos, incluyendo miles de niños, mujeres y ancianos.