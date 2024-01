Artur Beterbiev dice que no le han ofrecido pelea con Dmitry Bivol: “Está loco, él dice que ya firmó”

Artur Beterbiev expresó que no le han ofrecido la pelea con Dmitry Bivol a pesar de que su rival asegura que ya firmó el contrato para el duelo por el campeonato indiscutido de 175 libras que se realizará en Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa posterior a su pelea con Callum Smith, Beterbiev llamó loco a Bivol por afirmar que el enfrentamiento entre ambos ya estaba acordado e indicó que él no sabe nada sobre eso porque nadie le ha hecho una oferta para pelear.

“Él (Bivol) siempre habla así. Desde hace cuatro o cinco años, él le ha dicho a todos que su siguiente pelea va a ser contra mí. Ahora que yo iba a tener pelea, él dice que ya firmó el contrato. ¿Cómo puedes firmar un contrato conmigo si yo tengo otra pelea? Está loco, por eso es boxeador”, dijo.

Dmitry Bivol aseguró que ya había firmado un contrato para enfrentar a Artur Beterbiev. Foto: Tom Dulat/Getty Images.

“Yo no sé ni de fechas ni nada, pero él dice que ya firmó, ¿cómo puede ser eso? A mí no me han ofrecido nada de Arabia Saudita, no sé nada sobre eso. A mí no me han ofrecido nada, ni fechas ni nombres. Solo él (Bivol) lo dijo, pero yo no le creo, no es un buen tipo”, agregó.

Cabe destacar que Dmitry Bivol y su promotor Eddie Hearn confirmaron que ya firmaron un acuerdo para enfrentar a Artur Beterbiev por el campeonato indiscutido de las 175 libras en abril o mayo en Arabia Saudita.

“Cuando hicimos el acuerdo en Arabia Saudita con su Excelencia, el plan era que Dmitry Bivol peleara por el título indiscutido. La pelea que a ellos (los organizadores saudíes) les gusta es Beterbiev contra Bivol. Desde nuestro lado, Bivol ya firmó para pelear con Artur Beterbiev. Eso es correcto. Se buscaría hacer la pelea en abril o mayo”, declaró el promotor a Boxing News.

El pasado fin de semana Beterbiev noqueó en el séptimo asalto a Callum Smith y aprovechó el momento para retar a Bivol, campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), para unificar los cuatro cinturones.

Artur Beterbiev defendió su campeónato unificado de peso semicompleto al noquear a Callum Smith en Canádá. Foto: Mathieu Belanger/Getty Images.

A pesar de que ambos quieren unificar, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se mantiene firme en su decisión de no sancionar peleas donde participen rusos por la guerra que ese país mantiene sobre Ucrania, por lo que esto podría ser un obstáculo en su camino para concretar ese enfrentamiento. Pero, Vadim Kornilov, mánager de Dmitry Bivol, expresó que no espera que el organismo se interponga.

Artur Beterbiev es el campeón unificado del peso semicompleto del CMB, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 20 victorias con 20 nocauts.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la AMB y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) tras vencer a Lyndon Artur. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 22 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

