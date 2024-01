Consuelo Duval revela extraños hallazgos que hizo en su casa tras doloroso robo que sufrió

La actriz y comediante mexicana Consuelo Duval, de 55 años, volvió a abordar en entrevista el robo que sufrió en su casa en Ciudad de México, el cual fue ejecutado por su empleada doméstica y dos ciudadanos extranjeros, quienes, según su experiencia, podrían estar relacionados al robo con violencia que sufrió semanas antes el cantante Miguel Bosé en su propiedad ubicada en Rancho San Francisco.

“Dicen que es una banda muy grande que estaba atacando a muchas familias mexicanas, y ni siquiera son mexicanos son colombianos, entonces que se regresen a su país y que aquí no estén ching…”, declaró molesta durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

En la misma conversación la también comediante detalló que no le interesa carearse con quien fuera su empleada doméstica, al asegurar que ella ya cumplió con entregarla a las autoridades tras la pesadilla que vivió y que le robó toda su tranquilidad.

“Que la ley haga lo que tenga que hacer. Yo hice lo que tenía qué hacer como ciudadana en el momento, la entregue, les dije: ‘Yo la vi en mi casa, me destrozó mi casa, me destrozó mi seguridad, y mi paz emocional’”, comentó.

En el mismo encuentro con los medios detalló que tras lo vivido notó cosas muy extrañas en su hogar, pues hasta encontró cerillos al fósforos de su shampoo.

“Después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras, saben me sentí muy vulnerable la única carta de presentación que yo tuve de ella es que tenía un hijo de 4 años, eso me bastó. Al niño yo le regalaba juguetes”, continuó.

A pesar de que le dolió perder cosas materiales que compró tras años de muchísimo esfuerzo, Consuelo Duval detalló que no le interesa recuperar absolutamente nada, incluido un anillo de su mamá, por la mala vibra que ahora tienen.

“No quiero recuperar nada, no me interesa porque eso ya no está bonito. En mi vida ya trae una vibra, en mi casa toda la ropa que tiró, todos los cajones que vació, todo lo saqué, o sea dije: ‘No quiero nada’. Lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá, fue lo único, porque era lo único que tenía de mi mamá”, concluyó.

